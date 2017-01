URBÁN CREE QUE EL LIDERAZGO DE IGLESIAS NO ESTÁ EN CUESTIÓN Y QUE ERREJÓN NO QUIERE SUSTITUIRLE

Etiquetas

Miguel Urbán, dirigente de Podemos y cabeza visible de la corriente anticapitalista, aseguró este miércoles que el liderazgo de Pablo Iglesias no está en cuestión y que Íñigo Errejón "no quiere" sustituirle como secretario general, porque si así fuera se presentaría como candidato.Urbán subrayó ante los periodistas la importancia de la reunión entre las distintas sensibilidades existentes en Podemos para intentar buscar un acuerdo previo a la Asamblea de Vistalegre. A esa reunión los anticapitalistas llevaron un decálogo de propuestas para intentar "dejar de hablar de lo interno" y pasar a centrarse en la política, en "qué hay que hacer para mejorar la vida de la gente", y para que, gane quien gane, Podemos salga de Vistalegre "con un plan para derrotar a la gran coalición" que forman el PP, Ciudadanos "y la gestoría de Susana Díaz" en el PSOE. Proponen crear una coordinadora de movimientos sociales, organizaciones políticas del cambio y sociedad civil para generar esa resistencia a la "gran coalición" y a sus políticas. También insisten en la necesidad de "democratizar y descentralizar" el funcionamiento interno de Podemos. Urbán precisó que el objetivo de hoy no era cerrar un acuerdo, sino empezar a hablar para lograrlo, y subrayó que en los días restantes hasta la Asamblea "hay tiempo para hacerlo".Cree que en la Secretaría General "no tiene por qué" haber ningún relevo y que Errejón "no quiere" sustituir a Pablo Iglesias, porque si fuera así "se presentaría".