PSOE. LÓPEZ DICE TRAS EL DEBATE QUE “LA NECESIDAD DE UNIR A LOS SOCIALISTAS ES IMPRESCINDIBLE”

El ex presidente del Congreso y del Gobierno vasco, Patxi López, insistió este lunes tras el debate con los otros dos candidatos a la Secretaría General del PSOE que “la necesidad de unir a los socialistas es imprescindible”.En la rueda de prensa posterior al debate, celebrado en la sede madrileña del PSOE, López reconoció que el debate ha estado “guay” y que ha sido un “buen debate” por lo que le gustaría que “hubiera más”. Para López, el “fuego cruzado” entre Susana Díaz y Pedro Sánchez demuestra que el partido está “dividido” y que es “más necesaria que nunca que se defienda la unidad del partido”. “Aquí no sobramos absolutamente nadie”, remachó. Además, López reconoció que está “muy feliz” por el transcurso del debate porque el no venía “con fichas hechas para lanzar un mensaje acartonado”. “No he buscado en ningún momento confrontar más con uno que con otro” sino “defendiend que el PSOE está jugándose su ser o no ser”.“No tenemos que buscar revanchas o venganzas”, sino que defendió un proyecto de izquierda que no tenga complejos frente a la derecha. Y así seguiré hasta el final”, apostilló.