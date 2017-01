LÓPEZ DICE QUE “NO ENTENDERÍA” QUE LOS MILITANTES DEL PSC NO VOTASEN EN LAS PRIMARIAS DEL PSOE

Etiquetas

El primer aspirante a candidato en las primarias a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, apostó este miércoles por que los militantes del PSC participen en la elección del próximo líder nacional del partido.“No entendería lo contrario”, dijo López en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, donde fue preguntado por la revisión del acuerdo entre PSOE y PSC y la participación de los catalanes en las próximas primarias.“No entendería que los socialistas catalanes no participaran en la elección del secretario general del conjunto de los socialistas de España, porque no entiendo el PSOE sin el PSC ni el PSC sin el PSOE”, afirmó el exlehendakari.La federación catalana, con unos 18.000 militantes, es la segunda más numerosa dentro del PSOE después de la andaluza. Además, López señaló que, de producirse esa separación de los socialistas catalanes, se estaría dando el “mensaje francamente preocupante”, al dar a entender que en el PSOE “no tiene cabida el PSC”, lo que se podría extrapolar a que no hay proyecto para que los catalanes estén dentro de España.Para el expresidente del Congreso y del Gobierno vasco, una cosa es revisar el convenio de hace años entre PSOE y PSC “y otra cosa es ver en qué sentido lo adaptamos a la realidad”. “Yo creo que hay que reforzarlo, no creo que haya que acabar de él”, aseguró.De hecho, apuntó que en esta revisión hay que ”clarificar” qué ocurre cuando el PSC participa en una decisión federal y luego no la cumple, como ocurrió cuando el Comité Federal optó por la abstención al Gobierno de Rajoy y los diputados socialistas catalanes votaron en contra en la sesión de investidura."DEBILITAMOS AL PSOE"López no quiso entrar en la labor que realiza la Gestora de su partido, aunque sí se mantiene en que se equivocaron cuando optaron por la abstención que permitió que Mariano Rajoy volviera a ser elegido presidente. Recordó que se abstuvieron pensando en España y los españoles y la necesidad de un Gobierno. “Pero yo cuando pienso en España y los españoles es fundamental un PSOE fuerte y que sea capaz de ser alternativa a la derecha, y creo que cuando adoptamos la opción de la abstención, debilitamos al PSOE, y que pasará mucho tiempo antes de que a la gente se le olvide que hemos permitido a un gobierno del PP”, afirmó.Remarcó que la Gestora tiene el “objetivo” de conducir al partido hacia el Congreso y, aunque con algo de retraso, ya ha fijado ese calendario. Si bien también dijo que “en este tiempo, es un órgano de dirección que también tiene que adoptar decisiones”.López afirmó que una vez que se ha despejado ese calendario ha dado el paso y presentado su candidatura porque consideró que era el “momento de salir de la incertidumbre en la que estaba el partido”."UNIR" AL PSOEEl exlehendakari también se refirió a que su apuesta es un proyecto para “unir” al PSOE y que le gustaría que la militancia pudiera escoger, por lo que tiene que haber candidaturas y propuestas diferentes. Por este motivo, llegará “hasta el final” con su candidatura para liderar su fuerza política.Aunque mantuvo un discurso sin críticas, cuando se le preguntó por las ponencias política y económica que ha encargado la Gestora a Eduardo Madina y a José Carlos Díez, dijo algunas cosas que ha escuchado que no le han gustado “mucho”. “Como alguna definición de la renta universal, de los francotiradores, alguna definición de que bajar de impuestos es de izquierdas, que derogar la reforma laboral no se puede prometer porque igual no se puede conseguir, esto no son los planteamos del PSOE que yo defiendo”, indicó.Por último, preguntado por Susana Díaz, López aseguró compartir con ella cuando dice que quiere un PSOE ganador, de mayorías. “No conozco a un sólo militante que no defienda esto, la cuestión es cómo lo conseguimos, yo quiero un proyecto de izquierdas exigente, no de una izquierda que a veces ha actuado de analgésico de las política de derecha”, concluyó.