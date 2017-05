Laso: "Son los mismos emparejamientos de 2015, pero serán partidos diferentes"

Etiquetas

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha destacado que el cartel de la Final Four de Estambul "habla muy bien de los cuatro equipos", ya que son los mismos que se jugaron el título en 2015, pero ha avisado de que "serán partidos diferentes" a los disputados hace dos años en Madrid, donde el equipo blanco se proclamón campeón.

"Habla muy bien de los cuatro equipos, de que hemos tenido la habilidad y la capacidad de mantenernos al máximo nivel, algo que no es fácil. Nos da mucho crédito a los cuatro clubes, pero cada Final Four es distinta para mí. Son los mismos equipos y los mismos emparejamientos que hace dos años, pero serán partidos diferentes", avisó Laso en la rueda de prensa oficial previa a la Final Four.

En la comparecencia, celebrado en el Palacio Ciragan de la capital turca, al entrenador vasco se le preguntó por su historial contra el Fenerbahce, su verdugo en cuartos de final la temporada pasada, y explicó que no mira al pasado.

"No me preocupa ninguna estadística, solo me preocupa el partido de mañana, no me preocupar haber perdido 20 partidos seguidos contra un equipo si al día siguiente me vuelvo a enfrentar a ellos. Solo me preocupa ganar ese partido", aclaró.

Sentado a su lado en una rueda de prensa conjunta entre ocho protagonistas -el entrenador y el teórico mejor jugador de cada equipo-, Sergio Llull reconoció que les aguarda "una batalla realmente dura contra el Fenerbahce" en la semifinal de este viernes.

"Nuestra meta solo está puesta en este partido. Sabemos que estamos en una Final Four, hemos disputado varias en los últimos años y tenemos esa experiencia para mantener la cabeza fría y prepararnos bien para el partido de mañana", dijo el balear.