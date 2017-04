Levy pide a Podemos que se tome "en serio" su responsabilidad parlamentaria y critica que una moción sin candidato

Etiquetas

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha criticado este viernes la pretensión de Podemos de impulsar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque la plantea "sin candidato", como cuando presentaron "una serie de ministerios sin ni tan siquiera tener una investidura".

Así lo ha manifestado Levy durante una visita que ha realizado al obrador de Yemas de Santa Teresa en Ávila, donde ha asegurado que una formación parlamentaria es "algo serio" que conlleva "una responsabilidad".

"Me pregunto cómo quiere que la gente les dé credibilidad, si Podemos no se toma en serio a sí mismo porque plantean una moción de censura sin candidato", se ha lamentado Andrea Levy, quien ha precisado que la formación que lidera Pablo Iglesias "hace política de marca propia con ocurrencias y chistes y no respeta los procedimientos parlamentarios".

Para la vicesecretaria de Estudios y Programas, las propuestas parlamentarias deben ser "constructivas", y no se deben formular " como espectáculos", y enfocadas al debate de los Presupuestos Generales del Estado, que aún están pendientes de su tramitación y aprobación parlamentaria.

En este sentido, Andrea Levy ha llamado a los grupos con representación parlamentaria "a la participación" en el debate presupuestario y evitar el "tacticismos a corto plazo".

Asimismo, Levy ha defendido el proyecto de Presupuestos del Estado presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy y ha insistido en la necesidad de que las cuentas de este año sean aprobadas porque, tal y como ha dicho, "España no puede estar más en parada y dilación", a la vez que ha subrayado el carácter social de dichas cuentas.

Por otra parte, Levy ha llamado a la "unidad" del partido, minutos antes de que se conociese que el actual secretario del PP de Ávila, Carlos García, será candidato a presidir el partido en el próximo congreso provincial.

"La dirección nacional siempre está para dar apoyo a los militantes", ha manifestado, parta desear que el PP abulense salga del congreso con "una organización reforzada".