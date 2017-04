Llamazares ve la moción de censura de Pablo Iglesias como "una mera táctica de partido" y pide no dividir a la izquierda

Etiquetas

El líder de IU en Asturias y promotor de Izquierda Abierta, Gaspar Llamazares, considera que, tal y como se ha planteado, la moción de censura anunciada por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, es "una mera táctica de partido" para que el PSOE "se redtrate" y, aunque coincide en reclamar la salida del PP del Gobierno, ha pedido evitar maniobras para "dividir a la izquierda.

En una serie de mensajes publicados en su cuenta personal de Twitter y recogidos por Europa Press, Llamazares recuerda que Izquierda Abierta "ha pedido y apoyado en solitario la investidura y la censura por la regeneración democrática para echar al PP del Gobierno".

Para el que fuera líder de IU hasta finales de 2008, "la moción de censura es un imperativo ético y político para cambiar a un gobierno ensimismado con la corrupción, no para retratar a otros". "Queremos la moción de censura para sacar al gobierno cómplice de Rajoy, no para dividir aún más a las fuerzas políticas de la izquierda", sostiene.

DIÁLOGO Y NO 'VENDETTAS'

Ahora bien, entiende que "la moción de censura hay que construirla con amabilidad, diálogo, programa y al final candidato", pero no plantearse como una "vendetta" (venganza). "Deberíamos aprender que la política no se hace con protagonismo partidista ni en directo --añade--. La relación política no son las ruedas de prensa".

En su opinión, "precipitar la moción sin apoyos convierte una iniciativa imprescindible de regeneración democrática en una mera táctica de partido". "Tanto criticar a Santiago Carrillo (líder del PCE en la Transición) por su tacticismo y ahora convierten la estrategia de la censura en una mera táctica de partido", apostilla.

Llamazares no oculta su escepticismo sobre el futuro de la moción de censura de Pablo Iglesias porque tiene "la impresión" de que, si no hubo oportunidad para acordar un Gobierno de izquierdas hace un año, no parece que se pueda conseguir estando en la oposición. "Y el PP, encantado", ha zanjado.