López (PP-A): el nuevo Gobierno andaluz es "un sudoku" de consejeros pensado para "lavar su imagen"

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha opinado este viernes que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "no ha hecho un cambio de gobierno sensato" y "pensando en Andalucía", sino que se ha dedicado a "rellenar un sudoku de consejerías" con "el único objetivo de lavar su imagen".

En declaraciones a los periodistas en Armilla (Granada), Loles López ha afeado a la presidenta de la Junta que haya realizado este cambio "con nocturnidad e improvisación" y sin pensar en los intereses de la comunidad, ya que de lo contrario --ha dicho-- la primera reflexión tendría que haber sido si "ella debe seguir al frente de la Presidencia de la Junta".

A este respecto ha advertido de que "puedes cambiar la tripulación, pero si el capitán es malo, no sabe gestionar, no le gusta, no tiene ganas; difícilmente va a cambiar el rumbo" de la comunidad.

Para el PP-A no se trata de un cambio "sensato" ni que Susana Díaz haya reflexionado, sino que se ha tratado, según ha enfatizado López, de un "sudoku de consejeros" que busca "el pago de favores", aludiendo en este sentido a que sea consejero de Agricultura el que fuera portavoz del PSOE en la comisión de investigación de los cursos de formación o que Miguel Ángel Vázquez, hasta ahora portavoz del Gobierno y según ha remarcado "la mano derecha" de Susana Díaz en la primarias, ahora sea nombrado titular de Cultura.

La secretaria general del PP-A ha agregado que este nuevo elenco evidencia que en el pensamiento de la presidencia de la Junta "no está la igualdad ni la paridad" y que solo usa estos conceptos en campañas electorales.

Desde el PP-A consideran por todo ello que este cambio en el Gobierno andaluz deja patente que a Susana Díaz "Andalucía le importa muy poco" y que "lo que quiere es lavar su imagen", que ha "hecho un sudoku de consejeros y que la paridad le entra por un oído y le sale por el otro".

Frente a ello ha posicionado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, "un líder --ha señalado-- con un proyecto y con ideas" para "llevar a Andalucía a buen puerto".