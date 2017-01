Luis Enrique: "La actitud es la mejor garantía para seguir disfrutando"

Etiquetas

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este miércoles tras remontar el 2-1 contrario de la ida ante el Athletic Club con el triunfo en el Camp Nou (3-1) que la actitud que ha visto esta noche a su equipo es la "mejor garantía para seguir disfrutando" y ha destacado que, pese a perder en San Mamés y empatar ante el Villarreal, este triunfo va en la misma línea de juego que en los dos últimos duelos.

"El equipo ha sido muy superior al rival y generado más ocasiones, solo recuerdo la del gol en el Athletic. Estamos en la dinámica de que con poco nos hacen gol y no estamos precisos arriba. Pero la actitud que veo al equipo es la mejor garantía para seguir disfrutando", aseguró en rueda de prensa.

Además celebró haber conseguido, en general, anular la presión alta del Athletic. "Que el Athletic adelante tanto las líneas y las junte para ser un bloque sólido atrás ha hecho que hubiera jugadas en las que estuvimos precipitados. La interpretación del partido ha sido muy buena, en la misma línea de este inicio de 2017", reiteró.

Pese a todo reconoció que con el 2-1 de Saborit el Athletic se volvió a meter en la eliminatoria. "El 2-1 era un resultado peligroso porque un gol del Athletic hubiera sido la eliminación pero ha sido un resultado justo vistos los dos partidos", aseguró.

Por otro lado no quiso aventurarse a dar prioridades sobre el futuro rival del equipo en los cuartos de final. "El Athletic es un equipo copero. Estas eliminatorias han sido igualadas, todas con interés. Ya veremos el rival, estamos en cuartos y quien nos toque habrá hecho méritos para estar ahí", comentó.

En cuanto a Leo Messi no quiso meterse a comentar las palabras de Òscar Grau, CEO del club, sobre ir con cuidado y sentido común con la renovación de Messi. "Dime un partido en el que Messi no haya sido decisivo. No sé de números, sé de fútbol, y todos queremos que siga mucho tiempo y podamos disfrutar de Messi muchos años", argumentó.

"Da igual si es una falta o una jugada. A lo largo de estos años lo que ha hecho convencer a la gente del nivel de Messi no son sus goles sino la capacidad de crear desde cualquier posición y cómo interpreta el juego, hace mejorar a todos sus compañeros", señaló en referencia al juego del argentino.