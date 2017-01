Luis Enrique y su renovación: "Cuanto más planifico el futuro peor salen las cosas"

Etiquetas

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha señalado este miércoles que cuanto más planifica su futuro peor le salen las cosas, y es por ello que ha reiterado que solo vive el día a día y no piensa en su renovación, aunque también ha reconocido que les espera un enero y febrero "exigente" en los que se empezarán a decidir las aspiraciones del equipo.

"Ya he sido suficientemente claro en varias ocasiones, y ahora solo pensamos en la Copa. Si algo he aprendido a lo largo de estos años es que el futuro no existe y cuanto más planifico peor salen las cosas. Es por ello que prefiero disfrutar el día a día", admitió en referencia a su renovación ante los medios en rueda de prensa.

Además, preguntado por los vítores que recibe del Camp Nou, en concreto desde el espacio de animación, les restó importancia. "Veo un ambiente bestial en el Camp Nou, y animaría a los culés a que siguieran con ese apoyo para que el equipo siga más fuerte", concluyó al respecto.

Por otro lado, aseguró que la apuesta de los fichajes de verano fue "satisfactoria". "Para afrontar los objetivos que nos hemos marcado no necesitaremos solo once jugadores. Eso sí, los que conquistan los títulos son los que se más se lo merecen, aunque este mes será vital para seguir aspirando a todo", reiteró.

Luis Enrique afirmó que en este periodo de la temporada será necesario tener todos los recursos posibles. "Quizá tengamos casi diecinueve partidos en dos meses. Sería una gran noticia, porque significaría que seguimos adelante en todas las competiciones. Pese a ello, necesitas tener muchos recursos y una gran plantilla para hacer frente a un calendario como ese", aseguró.

Tampoco cerró la puerta a posibles incorporaciones en el mercado de invierno, o incluso salidas. "Es un mercado complicado, y como club hemos de estar abiertos a reforzarnos o a que algún equipo vaya por un jugador nuestro. Hay que estar pendientes de mejorar siempre", aclaró.

"El año pasado vivimos en LaLiga un momento delicado, en el que los de atrás no aflojaban, aunque también es difícil tener un equipo delante que no falla. Nuestro objetivo es el de acercarnos al máximo al primer puesto", matizó en comparación a la situación que vivieron la temporada anterior y a tener que perseguir ahora al Real Madrid, líder con 3 puntos de ventaja, aunque con un partido menos.