MADRID. CARMENA: “ESTARÉ TODA LA LEGISLATURA, SIEMPRE QUE LA SALUD ME LO PERMITA”

- Resta importancia a la división en Podemos y las consecuencias en su equipo. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aseguró este lunes que “estaré toda la legislatura, siempre que la salud me lo permita”, e insistió en que no renovará su candidatura. Asimismo, restó importancia a la división en Podemos y las consecuencias para sus concejales de la formación morada, pues “no están como miembros de partidos sino como personas”.“Yo me comprometí con los madrileños a que estaré toda la legislatura”, recordó la primera edil en una entrevista con TVE. “Una persona que no desea tener carrera política puede estar un tiempo gestionando los interés públicos”.En relación al debate interno que afronta Podemos, la alcaldesa opina que no tendrá consecuencias en el seno de su equipo de gobierno, donde conviven afines a Pablo Iglesias -como su delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo- y próximos a Íñigo Errejón, como la portavoz municipal, Rita Maestre.“Yo gestiono personas, no partidos”, explicó Manuela Carmena, que rechazó entrar en un debate sobre la pugna de poder en el partido morado. “Yo soy independiente”, agregó.