MADRID. CIFUENTES PRESENTA LA 'RUTA SOCIAL' DEL PP PARA ESTRECHAR LAZOS CON LA SOCIEDAD CIVIL

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recogió este jueves el testigo de la iniciativa denominada ‘Ruta Social’ de manos del vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, con la finalidad de “escuchar a todos los grupos y colectivos demandantes de políticas sociales”. En el acto intervino también el vicesecretario sectorial autonómico del partido en Madrid, Alfonso Serrano.Este programa ya se puso en práctica anteriormente a nivel nacional y ahora “el PP traslada a Madrid una iniciativa de éxito como es la ‘Ruta Social’, que tendrá lugar en dos fases, una empieza hoy y la otra pasa por trasladarla a todos los municipios”, aseguró Maroto. “Hoy en nuestro país escuchar al otro ya no es una opción, es una obligación. No hay que hacerlo en los despachos sino en la calle con el tejido asociativo y la sociedad civil”, añadió.Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que “gobernar es pactar con los ciudadanos en mayúsculas. Pactar es diálogo porque si no hay diálogo previo, no puede haber pacto. Somos la única comunidad autónoma que ha bajado las tasas universitarias dos años seguidos. Más de 200.000 personas ya han encontrado trabajo, 1.200.000 jóvenes disponen del abono joven a 20 euros para que puedan disfrutar de movilidad, 23.000 personas con discapacidad tienen sanidad gratuita”, aclaró Cifuentes. “Mientras otros hablan de desahucios, nosotros preferimos tomar medidas y no hacer ni un solo recorte en materia social, sino subirla en 2017. Somos un Gobierno social que destinamos 9 de cada 10 euros a políticas sociales para que nadie se quede atrás. En la Comunicad de Madrid el empleo está casi al 85% aunque todavía 378.808 personas no tienen un puesto de trabajo”, aseguró la presidenta autonómica. Cifuentes indicó que en el PP piensan "en los ciudadanos y no como el Partido Socialista que congeló las pensiones y tuvo que llegar el PP para subirlas, así como para restituir la sanidad gratuita. En Madrid pensamos en las personas más allá de las cifras”.Finalmente, Maroto declaró en su partido "aman" la política social porque es "la política de las personas, y escuchar a quien no tiene voz. Eso es la ‘Ruta Social’, no es una estrategia de marketing sino estar donde hay que estar. Todo eso es la esencia del PP"Por ello emplazo a PSOE y a Podemos a que "dejen la confrontación y de mirar para otro lado y se sumen al carro de los aciertos. El antónimo de escuchar es dividir, como en Cataluña donde solo se escucha a los amiguetes que te van a dar la razón. Puigdemont está como el ‘rey desnudo’: solo y aparte”.