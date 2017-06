MADRID. CIFUENTES DICE QUE HA RECIBIDO “EL APOYO INCONDICIONAL” DE RAJOY Y COSPEDAL

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, declaró hoy, tras comparecer en la comisión del Parlamento regional que investiga la corrupción y responder a preguntas sobre el contrato, supuestamente irregular, entre la Asamblea de Madrid y el empresario Arturo Fernández, para gestionar la cafetería de la Cámara autonómica, que “he recibido el apoyo incondicional” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y “de prácticamente toda la dirección del partido”.“Pero no solo hoy, sino también a lo largo de estos días”, destacó Cifuentes, quien señaló que se va “tranquila, igual que entré". Por otro lado, preguntada por la moción de censura de Podemos contra ella, dijo es "una performance, una especie de circo que quiere organizar Podemos ante la falta de propuestas alternativas y de liderazgo”.“No se sabe si es Ramón Espinar, Lorena Ruiz-Huerta o Errejón, que de vez en cuando asoma la patita”, según Cifuentes, quien destacó que “no se sabe quién es el líder, y como no lo hay, lo compensan montando espectáculos”.Indicó que la moción no le preocupa “en absoluto” y destacó que le han votado "más de un millón de madrileños, que quieren que gobierne el PP y, además, el acuerdo de investidura con Ciudadanos se está cumpliendo y no hay, por tanto, motivo para romperlo”. Además, aseguró que “vendré a la Asamblea siempre que sea necesario” y dijo que es una “persona honrada y no van a conseguir manchar mi nombre”.