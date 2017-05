MADRID. CIUDADANOS MANTIENE SU APOYO A CIFUENTES

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, mantuvo este martes el respaldo al Gobierno que preside en Madrid la popular Cristina Cifuentes, tras la ‘operación Lezo’, porque no ha sido imputada ni roto el pacto que les vincula.En la conmemoración del día de la Comunidad de Madrid, preguntado por la moción de censura que estudian PSOE y Podemos, Rivera señaló que se sumaría Ciudadanos “si imputan a la presidenta de la Comunidad de Madrid o incumplen el pacto”, pero, “de momento”, no ha pasada ninguna de las dos cosas, apuntó.Por ello, Rivera destacó que Cs hace una “oposición útil”, donde el gobierno está “controlado por la oposición” y “tiene que rendir cuentas”.Frente a Podemos, al que dijo que “tiene que acostumbrarse a trabajar, incluso en la oposición” porque “no vale en los despachos ganar lo que uno no ha sido capaz de ganar en las urnas”.En este sentido, indicó que “el objetivo de Cs no es cambiar en los despachos, es ganar en las urnas” y, “guste o no”, en Madrid venció el Partido Popular.Rivera cargó contra Podemos y señaló que deben trabajan y apostar como ellos por la supresión de los aforamientos, en lugar de “ir con autobuses dando vueltas”.El líder de Cs destacó que Madrid es la “punta de lanza” de su formación y celebró que en las últimas encuestas publicadas se demuestra que Cs es “útil”. Se reconoce “satisfecho” por su labor pero subrayó que su “objetivo es ganar al PP y al PSOE, no sólo ser decisivos”.En la misma línea se posicionó el portavoz de Cs en la Asamblea, Ignacio Aguado, quién resaltó que van a seguir “siendo vigilantes” y “contundentes” contra la corrupción, y trabajando con “política útil” y “dejando los circos y los autobuses para otros”.Tras la crítica a Podemos, Aguado recordó que mantienen el respaldo a Cifuentes pero que “cualquier imputado por corrupción tendrá que salir”.El dirigente madrileño celebró los buenos datos de las encuestas porque son un “un reflejo” de la confianza de los ciudadanos a su trabajo y afirmó que están “transformando la Comunidad de Madrid y condicionado al PP de Cristina Cifuentes, y a día de hoy, son la mejor alternativa al Gobierno del PP y un freno a los populistas”.La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, apostó por continuar con la labor que hacen porque “el trabajo se demuestra en las instituciones” y ellos son “poco dados a los espectáculos, a los circos”.Villacís reseñó que Cs en un partido autónomo y que el PP, en el consistorio madrileño, está como ellos en la oposición, por lo que el nuevo portavoz José Luis Martínez-Almeida es del “PP de siempre”. “El candidato pueden cambiar las persona pero es el mismo proyecto y con las mismas mochilas”.