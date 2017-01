MADRID. OSSORIO DICE QUE LA FISCALÍA DEJA CLARO QUE NO ACOSÓ LABORALMENTE A LA DIPUTADA MOÑUX

Etiquetas

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, dijo hoy, al ser preguntado por la decisión de la Fiscalía de Madrid de pedir el archivo de la denuncia que presentó contra él la diputada de su partido Elena González-Moñux por presunto acoso laboral, que ella sabe que “soy inocente y he sido un chivo expiatorio para favorecer sus intereses personales”.“Todo ha sido una excusa y me ha usado como cabeza de turco para favorecer sus intereses políticos y personales”, indicó Ossorio, quien criticó que el abogado de Moñux haya pedido la suspensión del acto de conciliación previsto para mañana.Asimismo, señaló que del escrito de la Fiscalía se desprende que “soy inocente" y que la diputada "no se retracta porque entonces sería una denuncia falsa, y eso es delito”. “Toda esta operación ha sido montada por intereses personales”, concluyó.