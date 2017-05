MADRID. EL PSOE Y CS REPROCHAN AL PP QUE LES INVITE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS A SU ACTO CONTRA LA CONFERENCIA DE PUIGDEMONT

Etiquetas

- El presidente catalán hablará en el Palacio de Cibeles el lunes a las 18.00 horas. Los grupos del PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid recriminaron este miércoles al portavoz del del PP, José Luis Martínez-Almeida, que les haya invitado a través de los medios de comunicación, y no directamente, a su acto del viernes para protestar contra la conferencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el lunes en el Palacio de Cibeles.Fuentes de ambos grupos aseguraron a Servimedia que no han recibido ninguna invitación directa por parte del PP al acto de protesta contra el alquiler de una dependencia municipal para una conferencia de un líder político que pretende incumplir la Constitución. Una conferencia que fuentes de la Generalitat precisaron a esta agencia que tendrá lugar finalmente a las 18.00 horas.Desde el PSOE puntualizaron a los populares que "si querían hacer algo institucional, no es la forma", y avanzaron que en cualquier caso no acudirán a la invitación. "No tenemos costumbre de ir a mítines", desdeñaron los socialistas. Las fuentes consultadas de Ciudadanos no aclararon si se sumarán al PP o no en esta protesta.Almeida expuso esta mañana, en declaraciones enviadas a los medios de comunicación, su “intención de llamar a la reflexión a la alcaldesa para que rectifique y no dé cobertura institucional a todos aquéllos que lo que están planteando es un desafío a la Constitución y al Estado de Derecho”.El portavoz popular replicó el argumento de la alcaldesa, Manuela Carmena, de que el Ayuntamiento debe acoger “todas las sintonías” y contribuir en lo posible al acuerdo, señalando que “no es una cuestión de libertad de expresión; es una cuestión de cobertura institucional por parte del Ayuntamiento”. Finalmente, Almeida lanzó el guante al PSOE y Ciudadanos, partidos también contrarios a la autodeterminación de Cataluña: “Invitamos expresamante a todos los grupos municipales a que se sumen con nosotros este viernes para hacer este comunicado y solicitar conjuntamente por parte de toda la oposición que la alcaldesa rectifique”. Según el PSOE y Cs, esta declaración pública ha sido la única invitación que han recibido hasta el momento por parte del PP.