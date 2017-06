MADRID. MAESTRE ESPERA QUE LA CAMPAÑA ‘¿HABLAMOS? DEL PP LES HAGA HABLAR DE ASUNTOS MUNICIPALES

Etiquetas

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, dijo este jueves que confía en que la campaña ‘¿Hablamo?’ del Grupo Popular les haga acercarse “un poco más a la gente” y dejar de poner el debate municipal en asuntos que no son los que necesitan los madrileños”.Preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Maestre dijo en principio que no le correspondía comentar una iniciativa de otro partido político, pero terminó aventurando que “será muy positivo para ellos”.“A ver si se acercan un poco más a la gente y dejan de poner el debate municipal en temas que no son los que necesitan los madrileños”, deseó. “Ojalá nos sirva para que haya propuestas alternativas constructivas al equipo de gobierno y así mejorar la gestión de Madrid”.