MAESTRE CARGA CONTRA ECHENIQUE POR PARTICIPAR EN LA “CAMPAÑA DE EROSIÓN” CONTRA ERREJÓN

La portavoz de Ahora Madrid y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos, Rita Maestre, aseguró este miércoles que el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, cometió un “error” al participar en la “campaña de erosión” al ‘número dos’ del partido, Íñigo Errejón, con un mensaje publicado en las redes sociales.“Un secretario de Organización no debería participar en una campaña que fue legitimada de forma directa con su nombre”, explicó esta dirigente en declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Servimedia.Echenique publicó el sábado un tuit dirigido a Íñigo Errejón en el que decía lo siguiente: “Sabes que me gustan mucho tus ideas, pero la dinámica de fracción, familias y cuotas es vieja y divide Podemos. #ÍñigoAsíNo Compa, así no”. Este mensaje fue respondido por Maestre, que se burló con un “hasta luego Maricarmen”.A juicio de la portavoz de Ahora Madrid, considerada próxima a Errejón, el secretario de Organización de Podemos no debería haber participado en una “campaña de erosión de este tipo” y espera que “de este error haya aprendido”.Respecto a la batalla que se libra en su partido de cara al apodado como ‘Vistalegre II’, aseguró que “en Podemos hay un debate porque hay un congreso” y, a diferencia del PP, “en Podemos sí se debate”. Y es que “ha sido una seña de identidad desde el primer momento”.