CASADO Y MAÍLLO ACUDIRÁN A LA CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE CIUDADANOS

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, y el de Organización, Fernando Martínez-Maíllo, estarán presentes este domingo en la clausura de la Asamblea de Ciudadanos.Fuentes de la dirección nacional del partido liderado por Mariano Rajoy confirmaron a Servimedia que ambos vicesecretarios acudirán en representación del PP después de haber recibido la invitación de la formación naranja.Casado remarcó ayer que este tipo de invitaciones y la consiguiente asistencia es una “cuestión de cortesía” y destacó que “es verdad que con Ciudadanos el PP tiene una buena relación”. El domingo, por tanto, escucharán el discurso que dé el presidente de C’s, Albert Rivera, en el acto de clausura del cónclave nacional que se celebra en Coslada este fin de semana para debatir sus ponencias. Por su parte, fuentes de C’s también han confirmado su voluntad de asistir a la clausura del Congreso Nacional del PP, que se celebrará el siguiente fin de semana en la Caja Mágica de Madrid. No obstante, no se prevé que haya una representación al máximo nivel, y se descarta la participación de Rivera.Asistirá alguien de la Ejecutiva del partido y, aunque aún no ha sido confirmado de manera oficial, se ve con buenos ojos que acuda un cargo del perfil de Marta Rivera, que se encarga actualmente de la secretaría de Relaciones Institucionales.