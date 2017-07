MAÍLLO: “NOS HUBIERA GUSTADO QUE EL ACUERDO CON CIUDADANOS FUERA DE GOBIERNO”

Etiquetas

- Añade que “hay días” que el PP está cómodo con la actual relación con Cs y “días que no tanto”. El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, afirmó este martes que a su partido le hubiera “gustado” tener un acuerdo de Gobierno con Ciudadanos y dijo que “si uno se lee las 150 medidas lo es 'de verdad'”, aunque “no se quiso poner esa palabra” y ese hecho ahora “marca el desarrollo de la legislatura”.En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el ‘número tres’ de Mariano Rajoy en Génova subrayó que el Ejecutivo “está en condiciones de seguir tejiendo pactos”, aunque “con dificultades”, y alertó de la “responsabilidad” que también tiene la oposición para abordar los retos más acuciantes. “Nos hubiera gustado que fuera un acuerdo de Gobierno, de hecho si uno se lee las 150 medidas es un acuerdo de Gobierno de verdad, pero no se quiso poner acuerdo de Gobierno, lo que marca el desarrollo de la legislatura”, expuso el dirigente popular.En cualquier caso, aseguró que el objetivo del Gabinete de Rajoy es “acabar con la legislatura” y no se ve ahora “ninguna perspectiva electoral” y reconoció que en este momento el PP hay días que se encuentra cómodo con la colaboración de Cs y otros “que no tanto”.“Pero forma parte de lo lógico y lo normal”, justificó Maíllo, para a renglón seguido cuestionar que en ocasiones Cs “se coloque del lado de los otros partidos”, como ha ocurrido, por ejemplo, al forzar la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la presunta financiación irregular del PP.Sobre esta comisión, aseveró que “se está trabajando” en el recurso ante el Tribunal Constitucional y “se presentará”, ya que “no se puede hacer una comisión que no fije un objetivo y un tiempo concreto”. “Podemos ir a los Reyes Católicos si queremos estudiar la financiación…”, ironizó.