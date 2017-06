MAÍLLO: “NO PODEMOS ACEPTAR QUE NO HAYA NORMAS” EN LA COMISIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL PP

Etiquetas

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, remarcó este jueves que su partido no está dispuesto a “aceptar” que “no haya normas” en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que estudiará la posible financiación ilegal de esta formación.Maíllo se expresó en estos términos una entrevista en TVE recogida por Servimedia, en la que recordó que su pacto con Ciudadanos no era para hacer una “causa general”, sino para establecer “recomendaciones” y evitar situaciones de corrupción a futuro. El PP busca aclarar cuál es el límite material, temporal y territorial de esta comisión y para ello ha acudido a la Mesa del Congreso para que estudie su petición de que un informe jurídico dilucide si están en lo cierto. “Luego no descaramos pedir amparo al Tribunal Constitucional”.Denunció que “es la primera vez en la historia de la democracia y en el ámbito parlamentario que sucede esto”, refiriéndose a que se constituya una comisión de investigación en la que “no hay normas” ni “límites”. “¡Tiene que concretarse!”, exigió.“Lo que decimos es que fijemos unas normas para evitar que se caiga en una causa contra un partido por rédito electoral”, argumentó, al tiempo que señaló a la oposición que “no se puede aliar uno para hacer cosas ilegales”, sino que esa unión debería ser para tomar decisiones para mejorar.Sobre el estado de las relaciones con Cs, aseguró que el PP tiene “toda la intención del mundo” de cumplir el pacto que se selló con la investidura de Mariano Rajoy, lo cual no significa estar “de acuerdo en absolutamente todas las cuestiones” con la formación naranja. “Lo más importante siempre es España y la estabilidad”, concluyó.