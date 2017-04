MAÍLLO NO SEGUIRÁ PRESIDIENDO EL PP DE ZAMORA POR FALTA DE TIEMPO

Etiquetas

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, anunció este martes que no seguirá al frente del partido en Zamora, alegando que no puede dedicarse “a tiempo completo” a esta función dadas las responsabilidades que ha asumido tras ser nombrado coordinador general en el último Congreso Nacional.Durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta Provincial del PP de Zamora, el ‘número tres’ de Mariano Rajoy en Génova subrayó que se ha tratado de una difícil decisión “personal y política”.La justificó diciendo que el PP de Zamora “merece un presidente a tiempo completo”, lamentando que sus actuales ocupaciones no se lo permiten. Dicho esto, confió en dejar “el legado de la unidad” en esta tierra y reclamó que se produzca una candidatura de consenso.El Congreso del Partido Popular de Zamora se celebrará el 3 de junio de este año y contará con la participación de 580 compromisarios.