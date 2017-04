MAÑUECO DESLIGA AL PP DE LA “MINORÍA ESCANDALOSA” DE LA CORRUPCIÓN Y DEFIENDE QUE SE HA ACTUADO DE MANERA “RÁPIDA Y CONTUNDENTE”

Etiquetas

El líder del PP de Castilla y León y presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías de esta formación, Alfonso Fernández Mañueco, declaró este martes en ‘Smartcity. Foro de la Nueva Ciudad’ que los últimos casos de corrupción en sus filas afectan a una “minoría escandalosa” y defendió que su partido ha actuado de manera “rápida y contundente” ante estos escenarios.El también alcalde de Salamanca hizo estas consideraciones en la ronda de preguntas celebrada en la tribuna informativa que organizó Nueva Economía Fórum en Madrid, y donde fue el encargado de presentar al primer edil de Palencia, Alfonso Polanco. Ambos coincidieron al señalar que contra la corrupción hay que actuar con contundencia, al tiempo que reivindicaron la honestidad de la mayoría de dirigentes.“Yo creo que la corrupción es algo que no es bueno para la clase política, afecte a quien afecte, y tenemos que ser contundentes”, valoró Mañueco, para quien se está demostrando que la Justicia en este país actúa “independientemente de las responsabilidades que uno tenga y de cómo se llame”, aunque a veces lo haga con mayor lentitud de la deseable.Como presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías, subrayó que la cúpula nacional del PP ha actuado de manera “rápida y contundente”, como, a su juicio, demuestra que el pasado 19 de abril se procediera a suspender provisionalmente de afiliación al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, encarcelado ahora en el marco de la ‘Operación Lezo’.Pese a la dimisión de ayer de Esperanza Aguirre como concejal y portavoz del PP en el Consistorio de Madrid por no haber vigilado “todo lo que debía” el comportamiento de González cuando formaba parte de su equipo, Mañueco consideró que aún queda “mucho” para los comicios y, por tanto, evitó valorar si estos hechos pasarán un rédito electoral.“Son muchas las circunstancias que pueden influir de aquí a las elecciones”, indicó, antes de señalar que lo que deben hacer ante tales circunstancias quienes creen en la política como vocación es actuar “con ejemplaridad”. Por ello, contrapuso a la mayoría del PP, que es “gente honesta y honrada”, de una “minoría” aunque “escandalosa” y corrupta.Por su parte, Polanco reconoció que la corrupción “por supuesto” que hace “mella” en los españoles, al tiempo que emplazó a los políticos a ser “ejemplo” de buenas praxis. “Creo que está actuando la Justicia”, comentó, para a continuación abundar en que hay que “expulsar” y ser “especialmente duros” con quienes no son honestos.