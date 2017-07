MARIMAR BLANCO, ALMEIDA Y EL MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA PIDEN A CARMENA QUE MANTENGA LA PANCARTA

Etiquetas

- Desautorizan algunos abucheos aislados contra la alcaldesa y Rita Maestre. Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco; el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, pidieron hoy a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, que mantenga la pancarta de recuerdo del asesinato del concejal de Ermua después del acto de homenaje en la Plaza de Cibeles.Lo hicieron en sus intervenciones en el acto de homenaje al concejal de Ermua asesinado por ETA hace hoy 20 años que convocó el Grupo Municipal Popular en la plaza de la Villa. A él asistieron la propia Carmena y la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, que tuvieron que escuchar gritos de algunas personas que decían “¡Fuera, fuera!” o “Que se vaya la asaltacapillas”.Marimar Blanco y Almeida, por el contrario, desautorizaron esos gritos y agradecieron la presencia de la alcaldesa llamándola “querida alcaldesa” y “querida Manuela”, respectivamente. También asistieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y las portavoces del PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento, Purificación Causapié y Begoña Villacís, entre otros concejales. Todos ellos se impregnaron de blanco las manos y las plantaron en la bandera de España habilitada por el Grupo Popular para la ocasión.Almeida inició el acto elogiando el ejemplo de Blanco y su familia, “un símbolo para todos”, y subrayando que lo mataron por luchar por una sociedad libre y democrática; “por lo mismo que hacemos cualquiera de los que estamos en esta plaza”, puntualizó abarcando a todos los partidos. Y terminó dirigiénose directamente a Carmena: “Alcaldesa, te lo pido: la singularidad de Miguel Ángel Blanco es la universalización de todos los democratas y la lucha contra el terrorismo. Por favor, te pido que mantengas la pancarta en el balcón de Cibeles”. El Ayuntamiento tenía previsto retirarla al terminar el acto de las 12. Ibarra recordó la respuesta de España al secuestro y asesinato de Blanco, que hizo de éste “una víctima igual que las demás, pero también un símbolo que nos unió, nos reforzó, nos ayudó a luchar por la libertad”, y que “fue un antes y un después”. Además, relacionó tácitamente el recuerdo de Blanco con la memoria histórica que abandera el Gobierno municipal al decir que “quien pierde la memoria facilita el olvido, pierde su humanidad”. Por último, “sin ánimo de polemizar”, también dijo que “cuesta creer que tengamos dificultad para ponernos de acuerdo en visibilizar estos reconocimientos” y preguntó por qué una pancarta con una leyenda “razonable” que “no menosprecia a ninguna víctima”, pues las homenajea a todas con motivo del aniversario de la muerte de Blanco, “no podemos colocarla hoy o incluso la semana, hasta que finalice”. De esa forma, los jóvenes podrán saber quién era Miguel Ángel Blanco, indicó.Finalmente, Marimar Blanco, que también tuvo un recuerdo emocionado para los días de secuestro y movilizaciones con el objetivo de evitar la muerte de Blanco, destacó que “Madrid ayudó al espíritu de Ermua y a derrotar policialmente al terrorismo y por eso no se puede quedar al margen del reconocimiento a las víctimas”, habiendo sido objeto de los atentados más brutales, incluido el 11-M. “Recordar a Miguel Ángel es recordar a todas las vítimas. Yo, cuando hablo como portavoz de la Fundación Víctimas del Terrorismo, lo hago no como hermana suya, sino defendiendo la memoria de todas y cada una de las víctimas”, manifestó.Por eso, para no permitir un “relato equidistante”, rogó a Carmena: “Te pido por todas las víctimas que coloques la imagen de mi hermano en el Palacio de Cibeles”. Al oír sus palabras, Maestre asintió con la cabeza.En declaraciones al término del acto, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, se sumó a esta reivindicación, que cree que representa a todos los madrileños y que “más alto y claro no se puede decir”, y deseó que “el Ayuntamiento cumpla con su responsabilidad”. Causapié aseguró que ya ha pedido que la pancarta se mantenga, y Villacís dijo que le gustaría tener una pancarta en el Ayuntamiento de Miguel Ángel Blanco, porque “es un símbolo” y no ofende a nadie. Cifuentes dijo que la decisión le corresponde al Ayuntamiento, aunque recordó que su Gobierno sí ha colocado una pancarta. Los cuatro coincidieron en criticar los abucheos contra Carmena y Maestre, si bien Casado recordó que, cuando estos gritos, escraches o invasiones de sedes se han producido contra el PP, Podemos no los ha criticado. Cifuentes incluso quiso comenzar sus declaraciones “rechazando de plano” los abucheos contra Carmena y agradeciéndola a ella y a Ahora Madrid que acudiera al acto convocado por el Grupo Popular. Los cuatro reivindicaron también la unidad de todos los partidos en el homenaje y rechazaron las divisiones porque el homenajeado no lo merece.