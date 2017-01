MÉNDEZ DE VIGO ESPERA QUE EL NUEVO PSOE SUPERE LA ETAPA DE “NO DIÁLOGO” DE SÁNCHEZ Y COJA “GUSTO AL CONSENSO”

Etiquetas

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, constató este martes que la relación con el ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez “no ha sido buena, porque no ha habido diálogo en diez meses”. Por ello, pidió al PSOE que entienda que en este momento hay que cogerle “gusto” al acuerdo, al entendimiento y al consenso.El también ministro de Educación se pronunció en estos términos en un desayuno informativo organizado en Madrid por Europa Press, donde remarcó que el diálogo entre partidos “es siempre necesario” y afeó que el exlíder socialista dijera tras uno de sus encuentros con Mariano Rajoy que la conversación había sido irrelevante y carente de sentido.“Utilizó una expresión que a mí me pareció despectiva”, señaló, antes de remarcar que cree que ahora “hay un buen clima político en España” que permite rubricar acuerdos. “Mi impresión es que los españoles estamos cogiendo gusto al acuerdo, al entendimiento y al consenso, como lo cogimos en 1978 con la Constitución”, apostilló.Dicho esto, advirtió de que “quienes no estén en ese clima en el que estamos hoy los españoles, estarán fuera del mismo”. No obstante, dijo que cree que el PSOE es un partido que ha demostrado que le importa el país, así que apeló a su “responsabilidad” para que ponga “por delante los intereses de España a los intereses internos”.El portavoz del Ejecutivo constató que ha llegado el tiempo de demostrar “grandeza política” aprovechando que en España “se atisban, más que nunca, luces de esperanza”. “Ya no hay sitio para el pesimismo. Es tiempo de unidad, ingenio, arrojo, oportunidad, tiempo de construir y salvaguardar lo que nos une y nos hace más fuerte”, destacó, al tiempo que dijo en este nuevo escenario político “no hay cabida para radicalismos, ni populismos, ni separatismos”.