PSOE. MICAELA NAVARRO RECLAMA AL ALCALDE DE CALASPARRA QUE PIDA “DISCULPAS” POR LLAMAR “MAFIOSA” A LA GESTORA

La expresidenta del PSOE Micaela Navarro reclamó hoy al alcalde de Calasparra (Murcia), el socialista José Vélez, que pida “disculpas” por haber atribuido “prácticas mafiosas” a la Gestora de su partido, algo que hizo este domingo en un mitin de Pedro Sánchez.Navarro se pronunció sobre estas declaraciones antes de participar esta tarde en la reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados. Respecto a las afirmaciones del alcalde de Calasparra, la expresidenta de los socialistas dijo a los periodistas que este tipo de manifestaciones “no ayudan, sino todo lo contrario” dentro de las primarias para elegir al nuevo líder socialista. Vélez, durante un mitin con Sánchez celebrado este domingo, acusó a la Gestora del PSOE de actuar con "prácticas mafiosas", al tiempo que tildó de “faraona" a la presidenta andaluza y también candidata a liderar a los socialistas, Susana Díaz.“CALENTAMIENTO DE BOCA”Según Navarro, hay afirmaciones “que son propias de un calentamiento de boca en un determinado momento, que, desde luego, no se pueden justificar ni se pueden permitir”. “Espero que pida disculpas”, afirmó respecto a los comentarios del alcalde de Calasparra.En este sentido, añadió que, aunque quien debe pedir perdón es este edil, “nunca está de más” que Sánchez le instara a disculparse, en referencia a que es un alcalde que apoya al ex secretario general en su intento de recuperar el puesto.Al mismo tiempo, la expresidenta socialista dijo que espera que no se cumpla la advertencia de Patxi López de que el PSOE puede acabar desapareciendo si no cesa su división interna. Según Navarro, la formación socialista es una organización “con muchos años de historia y con unos militantes que siempre han sabido estar a la altura”, con independencia de lo que sucede en “circunstancias coyunturales” como son las primarias.