MOCIÓN. EL PNV NO TIENE “NINGUNA CONFIANZA” EN IGLESIAS Y DUDA DE QUE VAYA A SER ALTERNATIVA “ALGÚN DÍA”

El PNV aseguró hoy, en el debate de la moción de censura presentada por Podemos, que el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, no le genera “ninguna confianza” y dudó de que vaya a ser alternativa “algún día” por los “comportamientos” que tiene y por sus “intenciones cortoplacistas”.Así se expresó esta tarde Aitor Esteban, portavoz de los peneuvistas en el Congreso, al pronunciarse en la tribuna sobre la moción presentada por Podemos, respecto a la cual los nacionalistas vascos se abstendrán. En su intervención, Esteban dudó de las “intenciones sinceras” de Iglesias al presentar esta iniciativa, ya que no ha hecho el “mínimo esfuerzo” para pactar con otros grupos su apoyo para sacar al PP del Gobierno. "NO NOS FIAMOS"Al mismo tiempo, el portavoz del PNV dijo que el planteamiento de Podemos sobre la “plurinacionalidad” de España “no suena mal”, aunque dudo de la sinceridad del mismo. En ese sentido, apuntó que le hacen dudar hechos como que los diputados vascos de la formación morada no tienen voz propia en el Congreso, como sí ocurre con los de Cataluña y Galicia.Por este motivo, Esteban dijo que, a pesar de la “mucha distancia” que el PNV tiene con el PP en el plano político, Iglesias no le genera “ninguna confianza” por sus “intenciones cortoplacistas” y las “formas y el fondo” de la moción de censura. “No sé en el futuro, pero hoy por hoy no nos fiamos”, aseguró el portavoz peneuvista.Concluyó que por estas razones el PNV no votaría a favor de la moción de censura, a lo que se sumaba que era “una iniciativa no consensuada y abocada al fracaso”. “Ni hoy es usted alternativa ni, mucho me temo si sigue manteniendo estos comportamiento, lo va a ser algún día”, remarcó Esteban.