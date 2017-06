MOCIÓN. EL PP CRITICA QUE EL PSOE “DÉ ALAS” A PODEMOS CON SU ABSTENCIÓN

Etiquetas

- Recomienda a Sánchez y a los suyos que “se lo hagan mirar”. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, criticó este jueves que el PSOE se vaya a abstener en las mociones de censura contra Mariano Rajoy y Cristina Cifuentes y, de esta forma, esté dando “alas” a Podemos. “El PSOE debería hacérselo mirar”, consideró.El ‘número tres’ de Rajoy en el partido hizo estas valoraciones en una entrevista en TVE recogida por Servimedia coincidiendo con el arranque de la moción de censura que Podemos ha planteado en la Asamblea de Madrid contra la presidenta regional. “Son mociones de impostura más que de censura”, valoró, para a renglón seguido incidir en que lo único que buscan sus impulsores es “llamar la atención y un protagonismo que no tienen de otra manera”. “Han convertido la política en una manera de hacer cierto teatro”, denunció.Para Maíllo, la moción contra Rajoy evidenciará la “lucha” que se está produciendo en la izquierda para ver quién es el líder de la oposición al PP. “Eso es lo que se está discutiendo ahora entre Podemos y el PSOE”, aseguró.“La posición del PSOE, con esta abstención, es una manera de dar alas a Podemos, sinceramente”, expuso, antes de apuntar que este partido “debería hacérselo mirar” y decidir ya si está dispuesto a estar en la “moderación” o “dedicarse a hacer esa lucha endiablada para ver quién lidera la izquierda más radical” en España.Finalmente, el coordinador general de los populares dijo que Rajoy aún no ha decidido si intervendrá o no en este debate, aunque cualquier miembro del Ejecutivo tiene la facultad para hacerlo en el momento que considere.