MOCIÓN. IGLESIAS ACUSA A RAJOY DE QUERER IMPEDIR "QUE CATALUÑA AYUDE A LA FORMACIÓN DE UNA NUEVA ESPAÑA"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, acusó este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de intensificar su "estrategia negacionista" frente a las aspiraciones independentistas para impedir "que Cataluña ayude a la formación de una nueva España".Lo dijo durante la extensa exposición de su programa como candidato a la Presidencia del Gobierno en el debate de la moción de censura en el Congreso de los Diputados. Subrayó que Cataluña siempre ha sido "pieza clave" de los cambios políticos en España, y se mostró convencido de que la "estrategia negacionista" del Gobierno de Mariano Rajoy tiene "la aspiración encubierta de impedir que Cataluña ayude a la formación de una nueva España". Alertó, en ese sentido, de que no aceptará el "chantaje" que implica asumir que una parte de los ciudadanos catalanes y sus representantes son "apestados" para impedir así que "formen alianzas con fuerzas progresistas". Iglesias se refirió a la diversidad cultural como un "tesoro" que tiene que reflejarse en las leyes y denunció a quienes quieren imponer "su modelo viejo, plano y autoritario" de España. "Ustedes", dijo a los dirigentes del PP, "no entienden España, y por eso no están capacitados para gobernarla". Se mostró convencido de que un proyecto federal hubiera sido viable después de la transición a la democracia, pero ahora, con programas de recentralización que amenazan la viabilidad de los estatutos de autonomía, "repensar el Estado español supone asumir el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro en referéndum".A partir de ahí, prosiguió, "discutir en Cataluña y en España un modelo de Estado plurinacional que no sólo reconozca a Cataluña como nación sino que apueste por una configuración estatal que asuma de una vez la realidad plurinacional de nuestra patria". Iglesias aseguró que su objetivo es "convencer" a los catalanes para que se queden en España pero "sin imponer nada, porque las imposiciones son incompatibles con la democracia". Querer encarcelar a quien pone urnas en la calle, dijo, solo sirve para que cada vez más catalanes se sientan "más lejos de ustedes". "VISIÓN ESTRECHA" Y "TORPEZA"Si Cataluña se independiza, ironizó, no será gracias a Joan Tardá ni a los independentistas, aseguró, sino "por ustedes". Iglesias señaló al PP como heredero de las derechas tradicionales españolas que siempre han demostrado una "visión estrecha" de la realidad y una "torpeza" que ahora están "poniendo en peligro nuestro proyecto como país". Recordó que la Generalitat de Cataluña fue restituida tras la dictadura antes de que España tuviera una Constitución, con lo cual se reconoció su ordenamiento propio no emanado de la Carta Magna. Se dirigió también al PNV para asegurar que entiende "los dineros" obtenidos a cambio del apoyo a los Presupuestos, pero dadas sus aspiraciones históricas sus compromisos deberían ser con quienes "entienden la pluralidad". La derecha, insistió, siempre ha sido "incapaz" de pensar el Estado como una estructura de Derecho y legalidad y a España como un "vínculo emocional y afectivo". A ello se une ahora que "las mentes más lúcidas y avanzadas de la familia socialista catalana han desaparecido". En ese sentido, expresó su deseo "de corazón" de que las primarias devuelvan al PSC "su vieja lucidez" para buscar una fórmula con la que Cataluña pueda decidir y "podamos pensar juntos España y Cataluña". Alertó además de que lo válido para Cataluña debe serlo también para el País Vasco y las demás nacionalidades históricas si la mayoría de sus ciudadanos así lo exige, y abogó por "construir un espíritu republicano de fraternidad" que implique a los "hermanos" catalanes en ese "proceso general español". Con esa premisa se refirió a otros territorios como Navarra, Aragón, Asturias, Galicia, País Valenciano, Baleares, Canarias, Cantabria o Andalucía, en este último caso sin mencionar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la que se refirió como la "aliada (del PP) en San Telmo".