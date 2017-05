MOCIÓN. IGLESIAS DICE AL PSOE QUE LOS PROCESOS INTERNOS "NO SON EXCUSA" PARA ELUDIR UNA "OBLIGACIÓN"

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dijo este viernes a los dirigentes del PSOE que los procesos internos de un partido nunca pueden ser "excusa" para no cumplir con las "obligaciones democráticas" que tienen ante los ciudadanos. Tras participar en un debate sobre la Unión Europea en la Universidad Complutense de Madrid, Iglesias respondió así a quienes desde el PSOE acusan a Podemos de presentar la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la única finalidad de interferir en las primarias que los socialistas celebran el próximo domingo. Subrayó que es una "obligación ética" hacer frente a un partido que está "parasitando" las instituciones y generando una situación de "excepcionalidad democrática" al utilizar ministerios estratégicos para "proteger a corruptos". Ante un partido que busca "normalizar la corrupción y la mentira", aseguró, los procesos internos no pueden ser "excusa para no cumplir con las obligaciones democráticas". Iglesias se mostró convencido de que esa moción de censura "va a ganar en la sociedad" porque hay una mayoría que votó a formaciones diferentes al PP y fueron "engañados" por el PSOE y Ciudadanos, que dijeron que "jamás" investirían presidente del Gobierno a Rajoy y "mintieron". A quienes acusan a Podemos de registrar esa moción justo antes de las primarias del PSOE para forzar un debate con un líder recién elegido, Iglesias respondió que no es Podemos quien decide el calendario de los "escándalos" que afectan a PP y que "ponen en cuestión el prestigio de nuestra democracia". Subrayó además que su formación ha pedido "varias veces" una reunión al PSOE para hablar de esa moción de censura y acordar el candidato pero siempre se han negado, a pesar de cual siguen estando "disponibles". Iglesias se mostró "enormemente respetuoso" con el proceso interno del PSOE y aseguró que Podemos buscará el "entendimiento" con quien salga elegido en esas primarias. Gane quien gane pedirán lo mismo: "Dejen de estar tan cerca del PP".