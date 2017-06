MOCIÓN. IGLESIAS LE PIDE A UN RAJOY “VENTRÍLOCUO” QUE NO “MIENTA” Y SEA “PRUDENTE”

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le pidió este martes a un Mariano Rajoy “ventrílocuo” que no “mienta” y sea “prudente” con los españoles, porque el Partido Popular representa “un pasado que necesita mejorar”. “Ya va siendo hora de que ustedes dejen de gobernar este país”, afirmó. Iglesias subió a la tribuna de oradores del Congreso tras la réplica de Rajoy a su discurso en el debate de la moción de censura, para pedirle al presidente del Gobierno que "no mienta" y afirmar que el PP “tiene delincuentes más que nadie”. “¿No se ha planteado alguna vez la posibilidad de dimitir?”.Iglesias le dijo que “los que no son de fiar son ustedes, con todo el respeto”, y reiteró que el PP es un partido “lleno de corruptos” y que gobierna “mal”.También insistió en que con sus políticas el PP ha aumentado el número de independentistas en Cataluña. “Le pido que sea prudente. Si somos primera fuerza en Cataluña y Euskadi a lo mejor es por algo”, añadió. Asimismo, aseguró que hoy vio a un presidente “un poco ventrílocuo” al que parece que le pusieron delante los papeles que tenía que leer y que utilizó “el comodín de Venezuela” para atacar a Podemos. “Quizás no está en su mejor momento parlamentario”, manifestó.