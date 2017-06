MOCIÓN. EL PP CREE QUE SERÁ UNA “MOCIÓN DE IMPOSTURA” CON UNA “LUCHA DIABÓLICA” ENTRE IGLESIAS Y SÁNCHEZ

Etiquetas

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, calificó este lunes de “moción de impostura” el debate que comenzará el 13 de junio en el Congreso de los Diputados con Pablo Iglesias presentándose como candidato alternativo al Gobierno de Mariano Rajoy, al tiempo que vaticinó que se basará en una “lucha diabólica” por el votante de izquierdas.En rueda de prensa posterior al Comité de Dirección, remarcó que “todos sabemos y ellos mismos saben que es una moción de censura condenada al fracaso” cuyo fin fundamental es “armar lío y que se hable de ellos” en vez de presentar un “plan” para formar un nuevo Gobierno alternativo.“Es una moción de impostura basada en una lucha diabólica por el votante de izquierdas”, sentenció, para a renglón seguido considerar que en este debate se escenificará una “lucha de egos” entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez para ver quién es el verdadero líder de la izquierda en España.Por todo ello, adujo que esta moción de censura contra Rajoy servirá para evidenciar que “hoy por hoy” no existe alternativa al Gobierno del PP. “¿España y los españoles para cuándo? No parece que les importe mucho”, apostilló el ‘número 3’ de Rajoy en Génova.Maíllo también quiso restar importancia a la propuesta que hará Unidos Podemos en el debate para que el fiscal general del Estado no sea elegido por el Ejecutivo, argumentando que “tienen que darle contenido” a su moción porque, si no, “quedan en evidencia”. “Harán propuestas de campanario para intentar argumentar que tienen bases sólidas”, expuso.Por último, preguntado por el plan de intervenciones que maneja el Gobierno para este debate, dijo que aún no se ha hablado de nombres, pero destacó que cualquier ministro y el propio Rajoy podrían “intervenir en cualquier momento”.