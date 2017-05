MOCIÓN. UNIDOS PODEMOS APUESTA POR RECONOCER LA “PLURINACIONALIDAD” DE ESPAÑA

Etiquetas

- No se compromete expresamente con la celebración de un referéndum en Cataluña. El Grupo Confederal de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados no se compromete expresamente en el texto de su moción de censura contra Mariano Rajoy con la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, requisito que imponen los partidos nacionalistas catalanes para apoyar la moción. No obstante, sí hace una apuesta clara por asumir el “reto democrático de la plurinacionalidad”.Así se desprende del texto firmado por la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, y 36 diputados más del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y dirigido a la Mesa del Congreso de los Diputados.En las consideraciones, se dedica un párrafo a la realidad “plurinacional” de España, aunque en ningún momento se cita como tal la palabra ‘referéndum’.“Las mentiras del Gobierno de Rajoy han empeorado la convivencia entre los territorios del Estado”, dicen desde Unidos Podemos, antes de constatar que “nunca las tensiones territoriales han sido tan extremas como lo son hoy”. “El Gobierno de Mariano Rajoy es el responsable de haber deteriorado la convivencia entre las gentes y pueblos de España”, aseguran.Creen que este deterioro se debe a que desde el Ejecutivo se han querido presentar las “legítimas reclamaciones de las diferentes naciones que configuran España como una amenaza usada reiteradamente para ocultar los innumerables casos de corrupción”. “España, como revela su historia, es plurinacional, y así lo ha demostrado cada vez que ha podido expresarse libremente”, sostienen.Advierten de que negar esta condición de plurinacionalidad es “propio de las etapas oscuras” de la Restauración y de las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco. A continuación, reconocen que “millones de ciudadanos” del Estado reclaman el derecho a su propia lengua, a su propia cultura, a sus propias instituciones y a su propia “capacidad de decidir democrática y legítimamente su relación jurídica con el Estado”.Por todo ello, alertan de que “no asumir el reto democrático de la plurinacionalidad y encasillarse en un búnquer autoritario significa, sencillamente, no entender España” y hacen hincapié en que el PP, con Rajoy a la cabeza, se ha mostrado “absolutamente incapacitado” para buscar una “solución democrática” a la “voluntad mayoritaria” de Cataluña para decidir sobre su futuro.