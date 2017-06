MOCIÓN. RAJOY DICE QUE BUSCA TAPAR EL "ROTUNDO FRACASO" DE PODEMOS PORQUE "CUANTO MÁS SE LES CONOCE MENOS SE LES VOTA"

Etiquetas

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, achacó este martes la moción de censura presentada por Unidos Podemos a una estrategia política para tapar su "rotundo fracaso" en las dos elecciones generales, en las que considera que los españoles han puesto de manifiesto que "cuanto más se les conoce menos se les vota".Rajoy lanzó este mensaje durante su segunda intervención en el debate de la moción de censura que celebra el Congreso de los Diputados, al responder el largo discurso de la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, que tomó la palabra durante dos horas y ocho minutos y luego empleó otros dos turnos más de careo con el jefe del Ejecutivo.El líder de los populares atribuyó la moción de censura a un intención premeditada de Unidos Podemos para tratar de remontar el vuelo político después de dos citas electorales en las que aspiraba a ser la segunda fuerza política de España tras el PP y en ambas acabó siendo la tercera, sin "sorpasso" y con un millón de votos menos de diciembre de 2015 a junio de 2016 pese a su alianza con Izquierda Unida.Rajoy adujo que, con la mejora de la situación económica, en Unidos Podemos se han dado cuenta de que "las cosas empezaron a dejar de ir mal y pensaron hacer algo" para "formalizar en la Cámara la España negra que ustedes quieren ver". "Si las cosas siguen cambiando para bien, sus apoyos menguan y deberían hacerse socialdemócratas", remachó.El presidente del Gobierno argumentó con cifras económicas que "no se puede comparar con un mínimo de objetividad" la situacion de España en 2012, cuando el Partido Popular regresó a La Moncloa, con la que vive en 2017, con un crecimiento anual sostenido del 3% del Producto Interior Bruto y la creación de medio millón de empleos cada ejercicio.Rajoy recriminó a Montero y al líder de su partido, al que se refirió en varias ocasiones desde la tribuna como "Iglesias Turrión", que utilicen el mecanismo parlamentario de la moción de censura para ser protagonistas por un día y pintar de negro la evolución de la economía española, es decir "para todo menos para lo que tiene que valer una moción de censura".Después de que Irene Montero leyera en su turno de dúplica una larga lista de nombre de dirigentes del Partido Popular que han acabado investigados en los tribunales por corrupción, Rajoy cerró el careo citando a una única persona."En política no todo vale, quien acusa de financiación ilegal debe ir a los tribunales y no montar juegos en las asambleas". Rajoy recordó estas palabras del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cuando la Asamblea de Venezuela le reclamó que fuera a comparecer por la presunta financiación ilegal de su partido y él se negó. "¿Por qué lo que vale en Venezuela no vale para España y lo que vale para Iglesias no vale para el resto de parlamentarios de esta Cámara?", remachó el dirigente popular.