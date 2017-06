MOCIÓN. EL PSOE, “SATISFECHO” PORQUE HAN TENDIDO “PUENTES”, QUE ESTABAN "MUY ROTOS", ENTRE LA IZQUIERDA

Etiquetas

El portavoz parlamentario del PSOE, José Luis Ábalos, reconoció este miércoles que está “satisfecho” tras el debate de la moción de censura de Unidos Podemos porque le ha servido para tender “puentes”, que estaban “muy rotos”, “entre la izquierda”.En declaraciones a los periodistas tras su particular ‘cara a cara’ con Pablo Iglesias, candidato a la Presidencia en la moción de censura, Ábalos dijo que le ha permitido marcar "muy bien nuestra posición”. Además, remarcó que han “conseguido una unidad muy fuerte” en el Grupo Parlamentario Socialista y que eso es lo que más le ha emocionado, después de las diferencias que han mantenido los diputados del PSOE durante el proceso interno de elección de un nuevo secretario general. Preguntado sobre si la mano tendida desde Podemos puede significar el ‘abrazo del oso’, Ábalos indicó que “ya somos mayores para distinguir las cosas” y añadió que “el que no arriesga no acierta”. Además, dijo que hay que intentar ver “todo desde la buena fe”, “sin ingenuidad”, pero “tampoco con desconfianza”. Asimismo, señaló que hay que reconocer que el actual mapa político tiene una “pluralidad evidente” y que el cambio tiene que nacer de “esfuerzos plurales” porque “no hay capacidad para imponerse unos sobre otros”.