MOCIÓN. ERC SECUNDA A IGLESIAS A CAMBIO DE SU APOYO AL REFERÉNDUM DE INDEPENDENCIA

- Equipara su "desobediencia" al Gobierno del PP con el proceso independentista en Cataluña. Esquerra Republicana de Catalunya secundó este martes la moción de censura presentada por el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, contra el Gobierno de Mariano Rajoy pero a cambio le reclamó el apoyo de su partido y sus confluencias al referéndum de independencia que la Generalitat pretende convocar para el 1 de octubre con el propósito de separarse del resto de España.El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Joan Tardá, lanzó este guiño durante su primera intervención en el debate de la moción de censura para manifestar su respaldo a Iglesias, con quien estrechó la mano efusivamente cuando bajó de la tribuna para que el aspirante a la investidura le respondiera.Tardá instó a Iglesias a "romper prejuicios" y trabajar juntos, pese a sus diferencias ideológicas, por la transformación del modelo de Estado español y en particular por el derecho a la autodeterminación de los catalanes. "Os pedimos que seais tan nobles con nosotros como nosotros lo seremos con vosotros y con todas las izquierdas catalanas", dijo sin olvidar una mención expresa al Partido Socialista. "Nos pedimos que podamos encontrarnos en la llamada al pueblo a ir a las urnas y que cada uno vote lo que quiera".Sin llegar a pedir a Iglesias que defienda el 'sí' a la independencia de Cataluña, al entender que algo así sería un "insulto", Tardá aseveró que es mejor que el referéndum se convoque con el respaldo de "todas las izquierdas catalanas" porque "así no habrá fractura sentimental" entre ellas.DESOBEDIENCIA COMPARTIDATardá alabó la moción de censura de Unidos Podemos por representar una "desobediencia" al Gobierno del Partido Popular y añadió que, pese a no contar con los votos necesarios, es equiparable a la actitud que protagonizan los partidos independentistas con el referéndum se secesión anunciado para el 1 de octubre.Afirmó que, aunque la moción de censura fracase al carecer de los votos suficientes para derrocar a Rajoy, se podrá decir que "habrá servido para algo" ya que ha podido "recoger la ira de tanta gente decente" que se opone al Partido Popular y ha puesto de manifiesto que "hay alternativa al status quo del 78"."Estamos orgullosos de apoyaros", dijo Tardá. "Hacemos nuestra vuestra moción de censura contra un Gobierno que no ha roto con el franquismo y que está instalado en la corrupción". Añadió que esta moción de censura va más allá del Gobierno de Rajoy y se dirige contra "el régimen de la restauración monárquica de 1978, convertido en un estercolero repleto de corrupción".Tardá felicitó a Unidos Podemos por provocar "un debate y una batalla ideológica urgente en el Parlamento y el conjunto de la sociedad" que, a su juicio, "adquiere mayor relevancia ante el desprecio del PP, Cs y el PSOE, con una soberbia que les impide contemplar la magnitud de la crisis de este régimen y que les llevó a ponerse de acuerdo para mantener al señor Rajoy en el banco azul".INDEPENDENCIA DE CATALUÑAEl portavoz de ERC dedicó más de la mitad de su discurso a hablar del proceso independentista puesto en marcha en Cataluña para subrayar que el 1 de octubre se celebrará un referéndum de secesión para que los ciudadanos puedan elegir libremente su futuro."Si se atrevieran a impedir, mediante la violencia o la represión, el ejercicio pacífico y democrático del voto actuando contra la ciudadanía, contra el Gobierno o contra los representantes legítimos de su pueblo, no sólo se vería que España es incapaz de resolver el conflicto político... si esto ocurre el Parlament actuará en consecuencia", dijo.Tardá advirtió de que el Gobierno de Cataluña y Puigdemont "asumen todas las consecuencias penales de sus actos" porque nunca van a traicionar "el mandato democrático que hemos recibido de la ciudadanía".En su opinión, aseguró que el proceso secesionista "va a ser una palanca con la cual iniciar un proceso constituyente en el Estado español" para culminar la "ruptura democrática que no fue posible en 1978".Tardá añadió, en este sentido, que el 1 de octubre habrá exclusivamente un referéndum de independencia y no se convocarán elecciones hasta después, que serán autonómicas "si gana el 'no'" a la separación del resto de España y que serán constituyentes de un nuevo Estado "si gana el 'sí'".