MOCIÓN. RIVERA SUBRAYA QUE IGLESIAS ES EL CANDIDATO "QUE MÁS RECHAZO GENERA"

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que la moción de censura presentada por Unidos Podemos contra el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, "no es constructiva", como mandata la Constitución, porque el candidato, Pablo Iglesias, es "el que más rechazo genera" en la sociedad española. Lo dijo después de participar en el minuto de silencio convocado en el Congreso de los Diputados en repulsa por el atentado terrorista en Manchester y una vez conocida la fecha para el inicio de ese debate, el próximo 13 de junio. Reiteró que la moción de censura es un instrumento "absolutamente extraordinario" para responder a "algo muy, muy grave" y además tiene que ser "constructiva", es decir, con un candidato que pueda ser investido. Sin embargo, denunció, el candidato es Iglesias, que no solo no cuenta con apoyos suficientes en el Parlamento, sino que es "el que más rechazo genera en la sociedad española". "ENTRE LO MALO Y LO PEOR"Rivera considera que es necesario "trabajar más" en el Parlamento, controlando la acción del Gobierno y proponiendo cambios y reformas, y montar "menos shows".Algún día, aseguró, los españoles no tendrán que elegir "entre lo malo y lo peor", entre la corrupción que sacude al PP y la "insensatez" del proyecto de Podemos. Para ello, añadió, Ciudadanos dará la batalla pero "en las urnas, no en los despachos". Dirigió ese mensaje también al nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, del que teme que quiera volver "a las andadas" y a buscar un acuerdo con Podemos y con partidos separatistas, escenario en el que Ciudadanos "nunca" estará "cómodo". Considera que España no necesita "trincheras ideológicas" sino reformas que mejoren la vida cotidiana de los ciudadanos, y por ello rechaza soluciones propias de "la izquierda trasnochada del siglo pasado".