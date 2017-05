MADRID. EL PP SE MARCHA DEL PLENO MUNICIPAL Y ROMPE RELACIONES CON EL GOBIERNO TRAS ACUSARLES SÁNCHEZ MATO DE ROBAR

Etiquetas

Los 21 concejales del PP en Madrid abandonaron este miércoles el pleno municipal y anunciaron que rompen relaciones institucionales con el Gobierno municipal después de que el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, acusara a este partido de haber “metido la mano en los bolsillos” de los ciudadanos.Durante el debate de una propuesta del PP para suprimir el impuesto de la plusvalía municipal, que en su opinión “mete la mano en los bolsillos” de la gente, Sánchez Mato contestó que lo que era meter la mano en el bolsillo “es lo que han hecho ustedes.El portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, tomó la palabra en el siguiente punto, que debatía la creación de un Comité de Crisis cada vez que se produzca un asesinato por violencia de género en Madrid, para advertir de que, después de votar a favor de dicha iniciativa, los concejales se marcharían del pleno si Sánchez Mato no manifestaba “una inmediata rectificación” de sus palabras. “No vamos a permitir que se ponga en duda la honorabilidad de estos concejales”, amenazó.En efecto, al terminar ese punto del pleno los 21 concejales del PP abandonaron el recinto y Almeida lo justificó ante los periodistas “como consecuencia•” de los “insultos, descalificaciones, injurias y calumnias continuas” que el grupo habría sufrido durante todo el pleno por los concejales de gobierno, cuya culminación sería que Mato “dirigiéndose directamente a este grupo de concejales, nos ha acusado de haber robado, y hemos dicho basta, y hasta aquí hemos llegado”.“Le hemos pedido a la señora alcaldesa simplemente que rectificara, que no llame ladrones a este grupo de concejales”, pero a su juicio Carmena“ lo que quiere es a la oposición fuera del pleno”, cuando debería haberles “dado amparo”, ya que ella misma, tras quejarse de supuestos insultos del PP, “está tolerando y amparando la calumnia y la expulsión de la oposición”.Por eso, mientras Mato no rectifique, Almeida avisó de que “queda roto totalmente cualquier tipo de diálogo, cauce o colaboración institucional con este equipo de gobierno y fundamentalmente con esta alcaldesa que da vergüenza ajena”, porque pese a ser jueza “se ha transformado en lo peor de la política, que es la calumnia, y el insulto y el acoso al adversario político”. Según subrayó, Carmena “ni siquiera le ha dado oportunidad de rectificar” a Sánchez Mato, lo que “demuestra los modos y maneras de esta alcaldesa”.El portavoz del PP aseguró que Sánchez Mato no se refería genéricamente al PP. “Se refería a nosotros como concejales, porque con el dedo, mientras lo estaba diciendo, ha señalado a este grupo de concejales, ha hecho especial énfasis en que ‘son ustedes los que han robado’”, arguyó a pregunta de los periodistas.Fuentes populares avanzaron que el grupo municipal ha pedido una reunión de la Junta de Portavoces al término del pleno, y, según avisó Almeida, no descarta adoptar nuevas medidas.