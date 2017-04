MURCIA. CS INSISTE EN QUE NO HABRÁ INVESTIDURA EN MURCIA SIN ELIMINAR AFORAMIENTOS POLÍTICOS

Etiquetas

La dirección nacional de Ciudadanos reiteró este martes su advertencia al PP: no habrá investidura de un nuevo presidente en Murcia si no se eliminan aforamientos de cargos públicos en el ámbito autonómico.Preguntada en rueda de prensa, la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, subrayó que sigue habiendo "conversaciones" entre las direcciones regionales de ambos partidos de cara a la investidura de Fernando López Miras como sustituto de Pedro Antonio Sánchez. "No hay novedad", aseguró, porque Ciudadnaos sigue defendiendo la necesidad de eliminar esos "privilegios" y tiene claro que si el PP no accede "no va a haber una nueva investidura, si de nosotros depende". Ciudadanos insiste en que Murcia merece un nuevo presidente libre de sospechas de corrupción, y gracias a su "insistencia" Sánchez se apartó tras su imputación en un caso de presunta corrupción.