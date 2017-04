MURCIA. EL PP DICE QUE CS “NO TIENE MÁS REMEDIO QUE APOYAR” A LÓPEZ MIRAS

Etiquetas

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, afirmó este miércoles que Ciudadanos “no tiene más remedio que apoyar” la investidura de Fernando López Miras como sustituto de Pedro Antonio Sánchez en la Presidencia de Murcia, ya que lo contrario “no sería entendible”.En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, el ‘número 3’ de Mariano Rajoy en Génova explicó que hay reuniones “cada cierto tiempo” entre el PP y Cs para dar salida a la crisis política abierta en la Región de Murcia. “Creo que va a ir avanzando. Creo que Cs, en fin, no tiene más remedio que apoyar -si no, no sería entendible- al candidato del PP”, expuso Maíllo, antes de indicar que la negociación de los términos de este posible acuerdo se está desarrollando en Murcia.Así las cosas, reclamó a Cs que ayude a “acabar cuanto antes con la inestabilidad” y que no tenga “posiciones maximalistas, como está teniendo con los aforamientos”. La dirección nacional de la formación naranja reiteró ayer su advertencia de que no habrá investidura de un nuevo presidente en Murcia si no se eliminan aforamientos de cargos públicos en el ámbito autonómico.