Madina (PSOE) critica a quienes abren "la puerta a los vientos del populismo" para "sacar" los valores del socialismo

Etiquetas

El diputado del PSOE al Congreso Eduardo Madina ha afirmado este jueves que el próximo Congreso de este partido es el más importante desde el de Suresnes, en 1974. En un acto en la localidad zaragozana de Épila se ha preguntado "quién ha abierto la puerta a los vientos del populismo para sacar por la ventana los valores del socialismo".

En un acto en el que también han intervenido el alcalde epilense, Jesús Bazán, la alcaldesa de la cercana localidad de Alpartir, Marta Gimeno, y el zaragozano Raúl Oliván, el dirigente socialista ha rechazado "el egocentrismo de moda" para aseverar que "esta vez no tenemos margen" y que el PSOE apuesta no por ser el primer partido de la izquierda y "melancólico", sino el primero de España, mirando "hacia delante" para acabar con las desigualdades a través de la transformación.

Se ha preguntado "qué nos ha pasado estos tres años", rechazando "el discurso de los que desde fuera han venido a cuestionarlo todo" y "quién ha decidido que Felipe ha dejado de ser el mejor político del siglo XX para empezar a ser un traidor". También se ha quejado de la división entre "militantes y stablishment", clasificación que ha identificado con la de "el pueblo y la casa" del secretario general de Podemos Aragón, Pablo Echenique, y la de "abajo y arriba, los franceses de verdad y los vendidos de París", en alusión a Marine Le Pen (FN).

"¿Quién ha abierto la puerta para que se hayan colado aquí?", ha cuestionado, añadiendo otras preguntas: "¿Quién ha dicho que hay militantes buenos y malos; dónde ha estado la curva por la que alguien se ha salido para pensar que en este partido hay militantes de derechas?", aseverando que las diferencias en el seno del PSOE son "una conversación entre matices de izquierda, un debate socialdemócrata", tras lo que ha advertido de que "cada vez que a la socialdemocracia le va mal, a Europa le va mal".

Tras elogiar al expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, "un tipo que consiguió que nos dejaran de matar", Eduardo Madina ha negado que con 90 escaños -que consiguió Pedro Sánchez en 2015- se haga Historia y ha alertado contra quien con "los peores resultados de la Historia" puede "seguir escarbando para convertirlos en peores". Se ha preguntado quién ha aceptado el discurso de que al PSOE le ha ido mal porque el escenario ha cambiado.

"¿Por qué hacen trampas?", ha continuado el dirigente del PSOE, afirmando que "el PSOE ha estado tan mal que por eso ha cambiado el escenario", mencionando la aparición de Podemos y Cs, "igual de nuevos y viejos" y que unos han impactado la mitad que los otros porque "el PP, a pesar de estar habitando una ciénaga de corrupción, ha aguantado su posición mejor que nosotros".

CANDIDATOS

Ha dicho de Patxi López que es "un tipo de primera división" que dirigió el PSE 12 años y fue lehendakari cuatro "y tras su llegada todo es distinto", siendo "el encargado de acabar con ETA" junto con Zapatero.

Susana Díaz "no está, es del PSOE", ha expresado Madina, para confesar que su deseo es que el PSOE "se vuelva a unir como hicieron en Andalucía", después de que José Antonio Griñán perdiera unas elecciones autonómicas con el popular Javier Arenas, tras lo que ella se impuso sobre el PP, Podemos y Cs, desarrollando "una de las mejores políticas de igualdad" y aplicando las señas de identidad del PSOE "en el Boletín".

Al contrario, Pedro Sánchez ha cosechado los dos peores resultados electorales de la Historia del PSOE desde 1933, instalando un argumentario y una forma de hacer las cosas que "vienen de fuera", ha considerado Madina, por lo que "el PSOE merece algo mejor, el país merece una mejor versión del PSOE" y no un discurso "derrotista y victimista". Ha pedido a todos que voten en las primarias con consciencia, con lo que esperan del partido.

Con los cambios introducidos por Felipe González, el PSOE tuvo la posibilidad de "cambiar un país entero", equiparando a España con los países del entorno europeo, que iniciaron sus transformaciones décadas antes, tras la II Guerra Mundial, pasando de una renta de 5.000 dólares a 23.000 de media. La mejora de las condiciones de vida, el incremento de la esperanza de vida y el incremento de la solidaridad es un proceso que "no se ha hecho solo", sino que "lo ha hecho una sociedad entera, pero con dirigentes, con liderazgos políticos" y desde "el Boletín Oficial", gobernando, ha dicho Madina.

VIEJOS SOCIALISTAS

Eduardo Madina ha continuado formulando cuestiones: ¿Cuándo hemos dejado de ser sinceros con nosotros mismos?", recordando que "los viejos socialistas" situaban en primer lugar a España, en segundo lugar al PSOE y en tercer lugar a los miembros de este partido.

El PSOE llega a su próximo Congreso "en condiciones de más dificultad" con otro clima interno. "No he visto a la candidatura de Patxi López y de Susana Díaz insultar a nadie y no he visto prácticamente otra cosa que insultos en la de Sánchez", ha enfatizado.

"El eje del Congreso es pasado y futuro, si queremos seguir así; si esto es todo lo que el PSOE puede dar", ha expuesto Madina, para asegurar que "el PSOE merece un tiempo nuevo. Ha criticado a Pedro Sánchez al plantear que en el Comité Federal del 1 de octubre planteó celebrar un Congreso en 20 días y con este plazo "no se puede montar", mientras que ahora hay tres candidatos. "Dijimos: hasta aquí, el partido no te pertenece", ha recordado, y "ganó el no".

Ahora "el partido tiene que abrir un tiempo nuevo" porque "no se hace Historia con 84 diputados" y el PSOE debe ser, de nuevo, un partido de gobierno, ha proseguido, observando que a la izquierda del PSOE "ha habido quien lleva 40 años teniendo razón y perdiendo elecciones", para proclamar que él es "de Lambán, no de Echenique" y que, por tanto, no acepta el discurso de "enmienda a la totalidad", ni "el eje de la casta, ni de la trama".

"No acepto que suspendan a mi partido", que "tiene su propio camino y es autónomo" y por este motivo, en el eje pasado-futuro, "aparece Susana Díaz y decide dar un paso adelante y con ella van juntándose personas de itinerarios orgánicos diferentes", lo que "ya define una idea de unidad, de dejar atrás facturas de procesos orgánicos pasados".

UN EJEMPLO

Por su parte, el alcalde de Épila, Jesús Bazán, ha manifestado su apoyo al secretario general del PSOE aragonés, Javier Lambán, "ahora y después de los resultados de las primarias", manifestando que es "un ejemplo de socialista".

Ha dicho que Susana Díaz "es un buen aval" para la Secretaría General, "mejor que el que queda el cuarto, quinto o sexto en su comunidad" y que "al final las se demuestran haciendo cosas y tanto Díaz, como Lambán o Ximo Puig están demostrando que lo están haciendo bien y algo tendrán que decir". "Ya es bastante" haber perdido dos elecciones, ha espetado a Sánchez, de quien ha opinado que "está buscando aferrarse a su sillón".

La alcaldesa de Alpartir, Marta Gimeno, se ha proclamado "simplemente de izquierdas, no de extrema izquierdas ni de centro izquierda" en "uno de los momentos más complicados de nuestro partido", pidiendo a Sánchez que "respete a los socialistas, que somos todos" y recalcando que "ha perdido dos oportunidades".

"Me levanta el alma" Susana Díaz, ha indicado, calificándola de "animal político" que "habla desde el corazón", y ha defendido "un pasado que muchos otros están pisoteando". "Levantémonos para luchar contra el PP", ha propuesto, destacando el "valor añadido" que supone la trayectoria de gestión de la candidata.

Por último, Raúl Oliván ha avisado de que "los adversarios del progreso, los enemigos del socialismo están esperando a ver si nos equivocamos tres veces" y que "les encanta que nos perdamos en debates estériles, hablando del sexo de los ángeles", tras lo que ha subrayado que la política "no cabe en un tuit".