Maestre dice que ha hecho "siempre" una "defensa tranquila" de sus ideas, tras el vídeo de Iglesias que pide contención

Etiquetas

La portavoz del Gobierno municipal y miembro de Podemos, Rita Maestre, ha asegurado este miércoles que tanto ella como la gente que tiene cerca han hecho "siempre" una "defensa tranquila" de sus "ideas", tras conocer el vídeo en el que el líder de su partido, Pablo Iglesias, pide contención para parar la "espiral de torpeza" en la que se ha visto envuelta la formación.

"Creo que por la parte que me toca, y la gente que está cerca de mí, hemos hecho siempre una defensa tranquila de nuestras ideas y nunca hemos participado en campañas como la del fin de semana", ha señalado en declaraciones a Cope, recogidas por Europa Press, en referencia a la campaña contra el 'número dos', Íñigo Errejón.

Esta última campaña, que ha vuelto a calificar de "error", espera que no se vuelva a producir. Ha dicho que "no hace falta hacer más sangre en la herida" sino asumir dicho error y "no pasa nada". En este punto, ha indicado que está "perfectamente de acuerdo con Pablo" y ha añadido que un partido "unido no significa un partido uniforme" y por lo tanto pueden "seguir teniendo posiciones distintas".

Maestre ha considerado que si hay debate en Podemos es de cara al próximo Congreso y que aunque en el PP también hay cónclave cerca, no se discute porque no se debate. En la formación morado, ha indicado, "ha sido una seña de identidad" y "como Pablo", espera que el debate sea "fraterno, tranquilo, entre compañeros".

Sobre la participación del secretario de Organización, Pablo Echenique, en la campaña contra Errejón, ha rechazado su participación porque lo que hizo, en su opinión, no fue "defender sus propias ideas" sino entrar en una campaña de erosión". "Espero que del error hayan aprendido y no vuelva a pasar", ha sentenciado.