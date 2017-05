Maillo y Albiol (PP) instan a Puigdemont y Junqueras a asumir su "fracaso" internacional

Etiquetas

El Gobierno y el PP apoyarán la campaña de Albiol para "desenmascarar" al soberanismo

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, y el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, han instado este martes al presidente del Govern, Carles Puigdemont, y al vicepresidente, Oriol Junqueras, a asumir su "fracaso" en la búsqueda de actores internacionales que avalen el proceso soberanista.

En rueda de prensa conjunta en la sede del PP catalán tras participar en el Comité de Dirección, han considerado una estrategia típica del independentismo "echar la culpa a los demás" y acusar al Gobierno central cuando nadie les quiere recibir en el extranjero.

Lo han dicho al preguntárseles por la suspensión del viaje de Puigdemont a Marruecos y por el desplazamiento de Junqueras a los Estados Unidos, unas citas que Maillo dice que evidencian "que no han recibido apoyos de casi nadie, y de algunos es mejor ni mencionarlos".

"El apoyo que reciben es el de Maduro en Venezuela, que es ejemplo de lo más antidemocrático y exige que asuman sus responsabilidades y fracasos", ha defendido Maillo en alusión a la fotografía del presidente venezolano con una 'estelada' que se difundió la semana pasada.

Albiol también se ha referido a esa instantánea: "Las autoridades internacionales no se quieren reunir con Maduro porque no respeta la libertad ni la democracia, y tampoco quieren hacerlo con el presidente de la Generalitat porque, en estos momentos, no está respetando ni la democracia ni la libertad".

Sobre el viaje de Junqueras, el líder popular catalán ve positivo que el Govern lleve a cabo actividad exterior para internacionalizar la cultura y la economía catalanas, pero no para "vender el relato de la Catalunya separada, utilizando las instituciones de manera inadmisible".

Precisamente cuando el Govern trata de exportar el proceso soberanista "es cuando se ve más el fracaso: si Junqueras ha ido a buscar vías de financiación, me temo que va a volver con las manos vacías porque la Generalitat no tiene crédito ni político ni económico".

CAMPAÑA DEL PP CATALÁN

Albiol ha defendido la campaña de un mes que el PP catalán iniciará el próximo fin de semana a pie de calle para dar a conocer su proyecto para Catalunya y demostrar que los catalanes no independentistas son mayoría y merecen un Govern que les tenga en cuenta, según ha defendido.

Maillo ha asegurado que esta campaña contará con el apoyo presencial de líderes del Gobierno y del PP --no ha detallado cuales-- con el objetivo de "desenmascarar un proyecto independentista que no es más que una mentira, una gran falsedad".

"Queremos dar la cara y estar cerca de los ciudadanos" ante la defensa por parte del Govern de un referéndum que se sabe perfectamente que no va a producirse, así como estar al lado de los funcionarios porque en ningún caso va a haber una legalidad catalana como defienden los independentistas, ha dicho.

Por eso, ha pedido a los funcionarios "que estén tranquilos porque hay una única legalidad, que es la de la Constitución, y no van a tener que elegir entre una u otra", y ha avisado de que el Gobierno central tiene mecanismos suficientes para garantizar que se cumplen las leyes.

CASO ADIGSA

Albiol también se ha referido al juicio del 'caso Adigsa' y ha dicho que "ahí parece que empezó todo: parece que CDC y CiU fueron unos maestros" del cobro de supuestas comisiones por obra pública.

"Es positivo que se conozca, que se sepan las irregularidades posibles o comportamientos ilícitos del pasado, que se pongan encima de la mesa, y aquellos que tengan responsabilidad, paguen las consecuencias", ha defendido.

También sobre la posibilidad de que algunos municipios gobernados por el PSC pudieran participar en un referéndum, ha dicho que el PP no tiene ese problema porque "todos los concejales tienen claro que no apuestan por la ruptura, sino por la libertad y la democracia".