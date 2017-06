Maíllo (IU) acusa a Susana Díaz de vender "humo" y de "romper todo lo que toca" porque "solo le gustan las puñaladas"

Etiquetas

El coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha criticado este miércoles que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha demostrado que "es una pésima gestora" y que su gestión "se basa en humo", a la par que le ha acusado de "romper todo lo que toca", como cree que ocurre con la Ley de Memoria. "No deja que crezca la hierba, solo le gusta las puñaladas, los derrocamientos, las peleas, el malmeter, es la hooligan del cole: pinchando todo el día con el boli y cuando saltamos es que se meten conmigo", ha afirmado.

Durante su intervención tras la comparecencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para informar sobre la situación política de Andalucía en el Parlamento, Maíllo ha defendido que la jefa del Ejecutivo andaluz "representa la síntesis de lo peor de la política en este país", de manera que le ha exigido que cambie de rumbo, que cambie de gobierno y que cambie de actitud.

Y es que, a juicio del dirigente de la coalición de izquierdas, a diferencia de los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Susana Díaz no tiene proyecto político para Andalucía, "tenía un proyecto exclusivamente personal al que lo ha supeditado todo y encima ha fracasado", en alusión a su candidatura para liderar el PSOE.

"Es usted su principal enmienda a la totalidad de su gestión cuando dice que ahora toca Andalucía", ha agregado Maíllo antes de considerar que el problema de la comunidad es la propia presidenta: "Eres el problema porque no ha entendido el mensaje de tu propia militancia", ha reprochado a Susana Díaz.

Maíllo ha insistido en que la presidenta debe cambiar su gobierno porque el actual "tiene perdido el pulso a la calle, gobierna con el piloto automático puesto" y Andalucía necesita un gobierno fresco, "con hambre de gestión que se rompa la cara por Andalucía". También ha sugerido a la socialista que cambie de actitud para que sea "de humildad, diálogo y sincera interlocución" porque "lo agradeceremos el resto de grupos y los agentes sociales, pero sobretodo lo agradecerá el pueblo andaluz".

Asimismo, el dirigente de IU ha señalado que si bien al Gobierno andaluz le vale el acuerdo de investidura firmado entre el PSOE-A y Cs, "a Andalucía no le sirve para nada", de manera que ha acusado a la presidenta de preferir la paz parlamentaria a través de su alianza con la formación naranja, que la paz social a través de una alianza con el pueblo andaluz.

"No se puede dejar tan abandonado un gobierno ni tan disminuida la dignidad de la Presidencia de la Junta", ha sostenido Maíllo, quien ha lamentado que, a pesar de su derrota en el PSOE, Susana Díaz "no ha aprendido nada".

"DOS AÑOS DE LEGISLATURA PERDIDOS"

Así las cosas, el dirigente de IU ha señalado esta comparecencia ante el Pleno del Parlamento llega "tras dos años viendo como Susana Díaz prepara su camino para huir de Andalucía, y ahora que los suyos le han cortado el paso, toca centrarse en Andalucía" en un ejercicio "de hipocresía" que, a su juicio, "clama al cielo". "No pretenda que IU le compre esta operación retorno", ha apostillado.

Así las cosas, y tras los anuncios realizados por la presidenta, Maíllo ha criticado que haya descrito en su intervención a una comunidad que no se parece a Andalucía y que haya "perdido dos años de legislatura". "Sus propuestas suponen otra huida hacia adelante", ha aseverado.

Maíllo ha afeado a Susana Díaz que cuando habla de oportunidades de empleo "parece más una comercial del Corte Inglés, que la presidenta del Gobierno andaluz", pues, como ha defendido, "los andaluces tienen derecho al empleo, a un salario digno, a una jornada laboral de ocho horas y a organizarse para defender sus intereses, y convertir eso en oportunidades muestra su perfil derechista y su insolvencia de gestión", ha afeado.

También ha reprochado a Susana Díaz que se dé golpes en el pecho con la igualdad entre mujeres y hombres pero aún tenga "congelada" la modificación de la Ley de Igualdad desde septiembre de 2015. Maíllo ha anunciado que IU ha registrado una proposición de ley en este sentido que está dispuesto a retirar si en 15 días lo aprueba el Consejo de Gobierno.

EXIGE UN CAMBIO DE RUMBO

Entretanto, Maíllo ha exigido a Susana Díaz un cambio de rumbo porque, a pesar de que en su debate de investidura afirmó que trabajaría desde el diálogo, "desgraciadamente para Andalucía solo podemos hacer un recorrido de sus anuncios unilaterales, de la reiteración de dichos anuncios o de la presentación de dichos anuncios como novedades".

En cuanto a la corrupción, ha criticado que a pesar de los compromisos que puso sobre la mesa, Susana Díaz "lo único que ha hecho ha sido garantizar que el dirigente del partido más corrupto de Europa volviera a ser presidente del Gobierno de España". En este punto, también la acusado de ser "cómplice" de los PGE, que suponen "un insulto para Andalucía".

"El cambio de rumbo debe comenzar ya pero todo suena a canción del verano, todo despacito", ha agregado antes de criticar una serie de anuncios que aún no se han llevado a cabo. Así, le ha sugerido que se lea y desarrolle el Estatuto de Autonomía, a la par que ha garantizado que si a la presidenta este texto "le resbala", IU va a seguir registrando leyes que permitan avanzar en su desarrollo.

"LE IMPORTA UN PIMIENTO LA MEMORIA HISTÓRICA"

También se ha referido el coordinador general de IULV-CA al anuncio para crear un Comisionado de la Memoria Histórica y le ha afeado a la presidenta que plantee un cargo que no existe en la ley aprobada hace unas semanas por el Parlamento, que supone "volver a la situación anterior". Además, ha defendido que el director de Memoria "lo está haciendo muy bien" y ha defendido que lo que a IU le preocupa es que se desarrolle la norma "no quien la desarrolla".

"No haga trampas con las leyes, no haga políticas feas", ha agregado Maíllo, quien ha advertido que Susana Díaz intentó meterlo "en una trampa" al telefonearlo para informarle de que iba a proponer crear ese cargo y que lo ocupase el exdirigente de IU, Diego Valderas.

Y es que, en opinión del líder de IU, a Susana Díaz "le importa un pimiento la Ley de Memoria" porque haberle propuesto un cargo que no existe "es un esperpento". "Utiliza la Ley de Memoria para meter los dedos en una organización política y eso es lamentable", ha sostenido Maíllo, quien ha advertido que "le ha salido el tiro por la culata".

"No se puede ser así, hay que ser buena", ha recomendado a Susana Díaz, todo antes de sugerirle a la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, que le explique a la presidenta "cómo se hacen las cosas para modificar una ley, en vez de adularla para mantenerse en el puesto".

Ya en la réplica, Maíllo le ha afeado que hable de "tradición de 'sorpasso' al PSOE" con Rosa Aguilar como consejera de Cultura, quien "se acostó como alcaldesa de IU y se levantó como consejera del PSOE".

Además, después de que Susana Díaz mencionara a Barrio Sésamo en su intervención, Maíllo ha dicho que a él le ponían Epi y Blas, "y dije, quiero ser como estos dos que duermen juntos, a mi no me ponían Barrio Sésamo".

A juicio de Maíllo, esta actitud de Susana Díaz y de su Gobierno responde a que "tienen una profunda mala conciencia porque han tenido abandonada a Andalucía", mientras le ha solicitado, aunque los ciudadanos "ya no va a creer tanto en usted cuando se ponga la bandera andaluza, que empiece y termine la gestión gubernamental".

Maíllo ha criticado que Susana Díaz no le haya mirado en la cara durante toda su intervención, lo que ha achacado a su "arrogancia y soberbia". "El problema es mentir y no hacer lo que se dice, que diga que quiere parar a la derecha y mantener a Rajoy en el Gobierno, ser la candidata preferida del Ibex 35 y no la representante de un supuesto proyecto progresista", ha zanjado.