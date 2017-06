Maillo aconseja a Pedro Sánchez no tener "tantas prisas" por llegar "al poder" e intentar ganar en las urnas al PP

Etiquetas

Dice que ya han vivido antes el "coqueteo" entre PSOE y Podemos y añade que los "números no dan" para presentar una nueva moción de censura

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha aconsejado este viernes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, no tener "tantas prisas" por llegar al poder a través de iniciativas como una moción de censura y que intente ganar al PP como se "suele hacer habitualmente", que es ganando unas elecciones. Además, ha dicho que no dan los "números" para que prospere una moción de censura contra Mariano Rajoy.

Así se ha pronunciado Maillo tras asistir al desayuno organizado por Nueva Economía Fórum con el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, al ser preguntado si al PP le preocupa el acercamiento entre PSOE y Podemos y la posibilidad de que negocien más adelante una nueva moción de censura.

"Esto ya lo hemos vivido, hemos vivido este acercamiento, este coqueteo entre los dos partidos de izquierdas", ha dicho, para añadir que la sensación que tienen en el PP es que se están "jugando" entre ellos el liderazgo no solo de la izquierda sino de la oposición parlamentaria.

NO HAY DATOS OBJETIVOS QUE JUSTIFIQUEN UNA MOCIÓN

En cualquier caso, el coordinador general del PP ha afirmado rotundo que España "no está para mociones de censura" y ha recordado que acaban de vivir del debate de la tercera moción de censura de la democracia que ha sido rechazada.

"No tiene sentido que haya nuevas mociones de censura. Llevamos siete años de legislatura y no hay datos objetivos que justifiquen la moción de censura", ha enfatizado, para agregar que ahora "simplemente se está anunciado como una posibilidad" y "los números no dan".

En este sentido, el dirigente del PP ha recalcado que para que prospere una iniciativa de ese tipo hay que tener alternativa y proyecto, así como "números para ganarla". A su juicio, esas premisas no se cumplen en este momento.

A SÁNCHEZ LE QUIEREN MÁS LOS AFILIADOS QUE LOS VOTANTES

Por eso, el responsable de Organización del PP ha pedido paciencia al secretario general del PSOE y ha subrayado que "hoy" lo que se está viendo es que a Sánchez "le quieren más los afiliados que los votantes españoles".

"A Sánchez le diría que no tuviera tantas prisas de intentar llegar al poder o al gobierno y que lo que tiene que hacer es intentar llegar al Gobierno como se suele hacer habitualmente, que es tan simple como ganando elecciones", ha concluido.