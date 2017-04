Maillo desvincula la declaración de Rajoy por Gürtel de la negociación de los PGE y dice ser optimista sobre éstos

Etiquetas

Cree que Arrimadas estuvo "fuera de lugar" al recordar que pedirían la dimisión de Rajoy si era imputado

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha desvinculado este jueves la citación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para testificar en el 'caso Gürtel' de las negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado. "No tienen nada que ver", ha dicho, incluso se ha mostrado "optimista" sobre las posibilidades de acordar las cuentas públicas.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Maillo ha defendido que la declaración de Rajoy hay que dotarla de "cierta normalidad", y ha remarcado que la presencia del presidente ante la justicia para declarar como testigo "no deslegitima un ejercicio de poder derivado de las urnas".

Por otro lado, ha dicho que la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, estuvo "fuera de lugar" al recordar este miércoles que su partido pediría la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si era imputado tras su declaración como testigo en el 'caso Gürtel'.

Maillo ha asegurado que Arrimadas "no estuvo atinada" y que es "impropio" que Cs haya recordado que pediría la dimisión de Rajoy "porque todo el mundo sabe que va de testigo".

"En política es importante ser respetuoso con la personas, y ella no lo fue, porque sabe que va de testigo. Cuando uno va de testigo no va de otra cosa. Creo que no estuvo muy atinada, el va de testigo y encima para no aportar nada nuevo, y no hay nada más que decir", le ha reprochado.

"NO VAMOS A ENFANGAR"

Por otro lado, el coordinador general del PP ha explicado que no han "hablado ni reflexionado" en qué formato testificará Rajoy --puede hacerlo en persona o por videoconferencia--, pero ha asegurado que están "a disposición de lo que decida el tribunal". "El va a ir en el formato que sea y decida el tribunal. No vamos a enfangar con este debate", ha aseverado.

Eso sí, ha reconocido que con su presencia ante los jueces "si va a haber circo mediático", pero ha dejado claro que eso es "un hecho objetivo" y "no un argumento para que no vaya". "No tenemos ningún miedo", ha apostillado.

ADADE ES "EL CHIRINGUITO DEL PSOE"

Maillo ha insistido en que debe hacerse un debate sobre el uso la acusación popular ,que considera un "anacronismo", especialmente porque "los partidos políticos se personan y ejercen acusaciones contra otras formaciones con la finalidad de conseguir réditos electorales".

Así, ha acusado a la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que es la que ha reclamado la declaración de Rajoy en esta causa, de ser un "chiringuito del PSOE". "Quizás tiene la finalidad noble de actuar en favor de la Justicia, pero, ¿han visto a ADADE personada en el caso de los EREs? Yo no", ha lamentado.

A su juicio, la asociación de abogados pide la declaración de Rajoy "no para saber la verdad sino con la intención de hacer daño al PP y con razones políticas". "Hay que reflexionar sobre la acusación popular", ha insistido.