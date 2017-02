Maillo defiende a voces que el PP no es socialdemócrata: "¡Me ofende!"

Etiquetas

Las enmiendas que piden defender el derecho a la vida desde la concepción a la muerte natural se debatirán en la ponencia social

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, se ha tenido que batir el cobre esta tarde con los enmendantes de su ponencia de Estatutos. En algunas ocasiones se ha visto obligado incluso a levantar la voz para defender que el PP no es un partido socialdemócrata. "¡Me ofende!", ha exclamado tres veces seguidas para rechazar la petición de uno de los compromisarios que quería que se recogiera expresamente ese aspecto en el preámbulo de los Estatutos, han informado a Europa Press asistentes al debate.

El texto que se debatía hoy, primer día del XVIII Congreso del PP, ha recibido 1.334 enmiendas tanto al articulado como al preámbulo. En una de ellas, de Antonio Esteban Lara, un compromisario de Puente de Vallecas (Madrid), había pedido que se rechazara en el preámbulo de los Estatutos que el PP renuncia a la socialdemocracia.

En su defensa ante la Comisión que debatía esta tarde los estatutos del partido, Esteban Lara ha alegado que el PP no puede renunciar a su historia ni a ser un partido de centro-derecha, sino "antagonista" de la socialdemocracia. "Si Ciudadanos ha renunciado a la socialdemocracia no entiendo por qué nosotros no podemos hacerlo", ha exclamado.

Maillo le ha respondido que no se puede poner en los principios generales de un partido las cuestiones en las que se está en contra. "Es evidente que no somos socialdemócratas", ha exclamado y ha repetido tres veces: "¡Me ofende!". Una expresión que ha retumbado en la sala del plenario que a esa hora -pasadas las 20:30 horas-- ya estaba quedándose medio vacía.

"Os empeñáis y no lo somos, ni por principios ni por hechos", ha insistido el secretario de Organización del PP para acto seguido añadir que el PP no es un partido "contrario" sino "a favor y a favor".

La enmienda fue sometida a votación y rechazada. Pero acto seguido se ha abordado otra enmienda en la que se planteaba que se hablara del viejo y el nuevo PP. Maillo ha sido categórico al rechazar este planteamiento y para ello ha dejado claro que "nadie habla de viejo o nuevo PP, es el PP con mayúsculas y bien orgulloso".

"AQUI, AL FOLLON, A VER SI NO PODEMOS DEFENDER NADA"

Tras este debate ha vuelto a intervenir la exdiputada nacional y presidenta del PP en Puente de Vallecas, Eva Durán, quien iba a defender también varias enmiendas al preámbulo que se habían agrupado, pero en lugar de presentar sus alegaciones, ha utilizado el minuto que tenía para quejarse a la mesa de la ponencia por la forma en la que habían abordado el debate. Se quejó de que se hubieran debatido primero las enmiendas al articulado y después, las del preámbulo, agrupando muchas de ellas.

"Aquí, al follón de todo a ver si no podemos defender nada", ha exclamado y dirigiéndose al secretario de Organización ha dicho en tono de reproche: "Señor Maíllo, así es muy difícil defender nuestra postura y nuestras enmiendas en un Congreso".

Estas quejas han venido precedidas del debate de numerosas enmiendas que proponían que se incluyera en la ponencia de Estatutos, tanto en el preámbulo como en el articulado, que los principios inspiradores del partido incluían la defensa del derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural.

Las enmiendas se han agrupado y han tomado la palabra uno tras otro, los enmendantes. Maillo les ha respondido que habían planteado las mismas enmiendas en la ponencia de Estatutos y en la Social y que no se podía debatir en ambas ponencias, por lo que les ha planteado, entre continuas interrupciones que no le dejaban hablar, que aceptaran que se debatiera sólo en la ponencia social. "A mi nadie me gana en derecho a la vida", ha exclamado Maillo alzando la voz.

Además, ha alegado que se había acordado una transaccional para que se pueda votar en conciencia en asuntos que afecten a temas éticos y morales. Finalmente, se ha sometido a votación la propuesta de la Mesa, pero no las enmiendas, y estas se debatirán mañana en la ponencia social.

Uno de los enmendantes, el exdiputado nacional, Javier Puente, ha asegurado a Europa Press que lo que ha pasado esta tarde es un "espectáculo impropio de un partido democrático" dado que no se han votado las enmiendas que presentaban a la ponencia de Estatus en defensa del derecho a la vida.