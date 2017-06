Maíllo espera un ejercicio de responsabilidad del PSOE y que abandone la censura y la crítica permanente

Etiquetas

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha manifestado este sábado su deseo de que el PSOE haga un "ejercicio de responsabilidad" tras el congreso federal que celebrará el próximo fin de semana y abandone "la censura y la crítica permanente" y su oposición a los Presupuestos Generales del Estado.

Así lo ha manifestado Martínez Maíllo durante el acto de clausura del XIV Congreso del PP de Valladolid en el que ha sido nombrado nuevo presidente Jesús Julio Carnero, que toma el relevo de Ramiro Ruiz Medrano, quien ha dirigido esta formación en los últimos ocho años.

Durante su intervención, el coordinador general se ha preguntado quién decía que el PP no era capaz de negociar o hablar cuando ha consensuado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año "no con uno, ni con dos ni con tres" sino con seis partidos políticos "con el único objetivo del interés general de España".

Por contra, Fernández Maíllo se ha referido a esos "otros" que se han dedicado a "enredar" para que el presupuesto de este año "no saliera" y que se han instalado "en la censura y la crítica permanente, en el no es no", en referencia al PSOE, que, en su opinión, "debería de haber hecho un ejercicio de responsabilidad".

No obstante, el coordinador general del PP ha manifestado su deseo de que el PSOE sea capaz de hacer ese "ejercicio de responsabilidad" tras el Congreso Federal de los socialistas, aunque ha reconocido que las señales que llegan en este sentido "son negativas".

Fernando Martínez Maíllo ha defendido la importancia de aprobar las cuestas de este años "porque dan un mensaje interno" pero también son un mensaje a la comunidad internacional de que España "es un país estable y que es una garantía para crecer y crear empleo".

En este sentido, Fernández Maíllo ha sacado pecho de los datos de empleo del pasado mes de mayo y ha tachado de "espectacular" las cifras de afiliación a la Seguridad Social, lo que ha permitido "que haya mas de 18 millones de españoles trabajando", algo, según sus propias palabras, para lo que fueron elegidos por los españoles.

Así, ha criticado que "algunos" hayan querido introducir en el debate político algunas cuestiones con el fin "de tapar los éxitos" del PP como es, según ha dicho, la creación de empleo y el incremento de la afiliación a la Seguridad Social, por lo que ha pedido a los asistentes al Congreso del PP de Valladolid que no caigan "en la tentación de hablar" lo que interesa a otros y de crear "una realidad paralela".

Porque según Martínez Maíllo, la verdadera realidad es que "España va viento en popa y a toda vela" porque cuenta con un "gran capitán", Mariano Rajoy.

Sobre estas cuestiones que tratan de tapar los éxitos del PP, Fernando Martínez Maíllo se ha referido a la moción de censura que se debatirá este martes en el Congreso de los Diputados impulsada por Podemos, una moción que ha calificado de "moción de impostura o zombi" porque nace muerta y no va a prosperar.

Para Martínez Maíllo, la formación morada "pretende llamar la atención" y se comportan como "niños mal criados" que han convertido al Parlamento "en un show y en un plató de televisión".

Para el coordinador general del PP, este comportamiento es "una estrategia" porque la formación que lidera Pablo Iglesias quiere ser líder de la oposición ya que hay una lucha "PSOE-Podemos" para ver quién es el mejor líder de la oposición a Mariano Rajoy.

Por ello, Martínez Maíllo se ha preguntado para cuándo la formación morada "va a hablar de España y de los problemas de los españoles".