Marco dice que el Pacto del Grao está vigente y que "a lo mejor" lo que hay que hacer es "reordenarlo"

Etiquetas

La alcaldesa socialista de Castellón, Amparo Marco, ha asegurado este martes que el Pacto del Grao --que rubricó su partido junto a Compromís y Castelló en Moviment para poder gobernar-- está vigente y que, "a lo mejor", lo que hay que hacer es reordenarlo dentro.

Marco se ha pronunciado así en un desayuno informativo con los medios al ser preguntada si cree que el Pacto del Grao habría que ampliarlo o renovarlo.

"No lo hemos planteado en principio, pues el Pacto del Grao está vigente y, a lo mejor, lo que hay que hacer es redefinirlo y reordenarlo, puesto que cuando se hace un pacto hay una perspectiva cuando se está fuera y otra cuando se está dentro del Gobierno".

Así mismo, Marco ha dicho que las relaciones del equipo de gobierno con Castelló en Moviment "son muy fluidas", y ha añadido que las tensiones que haya podido haber con esta formación política "no se han enmarcado en el término municipal de Castellón".

Por otra parte, Marco ha asegurado que 2017 será el año "del cambio", ya que --según ha dicho-- "el presupuesto de este año es de carácter progresista y se basa en cuatro ejes: inversión en las personas, inversión en la ciudad, el PGOU y la gestión económica".

La alcaldesa ha destacado que el presupuesto para 2017, de 170 millones de euros, es el mayor de los últimos diez años y pone el "acento" en las políticas de empleo, a las que se destinan 4,7 millones de euros, mientras que el 32 por ciento del mismo es para partidas de bienestar social.

INVERSIONES

Por otra parte, ha subrayado que en los últimos 18 meses se han invertido en la ciudad 19 millones de euros. Respecto a 2017, ha destacado que, entre otras cosas, se pondrá en marcha en febrero, junto a la UJI, el antiguo edificio de Hacienda; se acometerán obras en 11 colegios, se ejecutarán baños públicos y se adecuará el Planetario.

Respecto al PGOU, Marco ha señalado que se está trabajando, con consenso con los ciudadanos, para que pueda aprobarse lo antes posible, "pues tenía tres sentencias de nulidad el TS y, sin embargo, se han negado a reconocer que fuese nulo".

DESCENSO DEL ENDEUDAMIENTO

Finalmente, la alcaldesa ha destacado que el ratio de endeudamiento del Ayuntamiento ha bajado en los últimos 18 meses del 80 al 40 por ciento "con el objetivo de llegar al 26 por ciento en 2019", mientras que ha asegurado que de los 30 millones de facturas en el cajón que había se ha pasado a 170.000 euros.

Además, ha subrayado que se ha pasado de 44 millones de euros en reconocimientos extrajudicales de crédito a 4 millones y que el periodo de pago a los proveedores ha pasado de 7 meses a 7 días de media. Así mismo, ha destacado que la deuda de la Generalitat Valenciana con Castellón se ha reducido de 8,8 millones a 16.000 euros.

Respecto al parking de autocaravanas, la alcaldesa ha explicado que se ha decidido ampliarlo y regularlo debido a la elevada demanda existente. Así mismo, ha negado que exista competencia desleal, "puesto que en Castellón no hay ningún camping, y si me piden que como alcaldesa no lleve a cabo los mecanismos para generar economía y turismo en mi ciudad porque los tiene Benicàssim o Almassora, no tiene ningún sentido".