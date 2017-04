En Marea justifica por "responsabilidad" la moción de censura, para ser alternativa a un PP que "tapa la corrupción"

Etiquetas

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha justificado por "responsabilidad democrática" el anuncio de una moción de censura por parte del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con el objetivo de formular una alternativa a un Partido Popular que se dedica a "tapar de una forma u otra la corrupción".

Durante un acto en Monforte de Lemos (Lugo), Villares ha advertido de que la corrupción en el PP "no se trata de una cuestión puntual, sino institucional", y les ha acusado de utilizar "el poder para lo que no se debe".

"Crearon las normas y las modificaron para poder poner y quitar a jueces y fiscales y que aquí no pase nada, para entorpecer investigaciones y que no pase nada, para poder hacer que exista financiación ilegal y que ellos mismos se lucren robando de lo que es de todos y que aquí no pase nada", ha criticado.

Todos estos motivos "estructurales", según ha explicado, fueron los que "llevaron a formular la moción de censura". "Teníamos que protestar y formular que existen dos formas de ver la política", ha proclamado, para señalar una manera de actuar que trabaja por las mayorías y otra "para robar" y por "enriquecimiento propio".

"Esa es la lección del PP en la última semana. Lejos de pedir disculpas y cesar a los ministros que están encubriendo los casos de corrupción, los mantienen y tratan de apartar a los fiscales que denunciaron los intentos del PP de apartar a fiscales incómodos", ha incidido.

Ante esta situación "inaceptable", Villares entiende que la ciudadanía, también la gallega, "se merece otra cosa". "Por eso formulamos una moción de censura", ha señalado.

VISITA POR LA RIBEIRA SACRA

En una jornada por distintos puntos de la Ribeira Sacra, Villares ha abogado por el trabajo "a niveles diferentes pero con un vector común: mejorar la vida de la gente".

"Muchas veces no es cuestión de dinero, sino de voluntad política", ha apuntado, con el ejemplo de la situación de A Ponte Vella de Monforte a sus espaldas.

Junto a él y acompañado por representantes de diferentes colectivos, Lídia Senra ha destacado que esta visita le servirá para llevar iniciativas al Parlamento Europeo en defensa del patrimonio.

Y es que estos colectivos han denunciado el "desprecio" de las distintas administraciones desde hace años a este puente, ante lo que En Marea registrará una iniciativa en el Parlamento instando a la Xunta a que dé "cobertura técnica y económica" al ayuntamiento para que pueda resolver los problemas que tiene.

Entre otras cosas, para este elemento patrimonial "de primer orden", los colectivos creen "necesaria" la reestructuración del tráfico rodado, que de forma gradual disuada al vehículo del casco histórico para cambiar la concepción del espacio público y dar protagonismo al peatón.