Margallo pide "reaccionar con todos los medios" ante el "golpe de Estado" que intenta Cataluña

El exministro José Manuel García Margallo ha llamado este lunes al Gobierno de Mariano Rajoy a "reaccionar con todos los medios" ante el "golpe de Estado" que pretende llevar a cabo el Govern catalán con el referéndum unilateral convocado para el próximo día 1 de octubre.

Para Margallo, el Gobierno de Cataluña está dando un "golpe de Estado más grave", ya que en lugar de dirigirlo un partido político lo hace una institución que trae causa de la Constitución y las leyes, y por definición debería representar a todos los catalanes.

"Cuando se tata de un golpe de Estado que intenta dinamitar al propio Estado, el Estado tiene que reaccionar con todos los medios", ha dicho y ha aludido, entre otros, al artículo 155 de la Constitución, que ha aclarado que no supone la suspensión de la autonomía, sino que faculta al Gobierno a adoptar medidas en el supuesto de que una comunidad autónoma incumpla sus competencias o se salte la lealtad institucional.

También ha propuesto como posibilidad la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que "requiere a quien corresponde que adopte las medidas correspondientes", pero ha incidido en que no se permita votar y ha llamado a crear un relato alternativo al que ofrecen los partidos independentistas.

Ha recordado que él ya había propuesto la aplicación del artículo 155 de la Constitución para sustituir al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y ha insistido en que, sea cual sea el modo de actuación, el Gobierno debe aplicar el uso de medidas coercitivas para hacer efectivo el principio de lealtad institucional.

Lo ha dicho en la presentación de su libro 'Por una convivencia democrática' en el Colegio de Economistas de Barcelona, a la que ha asistido el presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, y los diputados populares en el Parlament Fernando Sánchez Costa y Sergio Santamaría.

Ha advertido de que permitir una votación el 1 de octubre lleva a un escenario de navegar "sin cartas de navegación" y ha llamado a la ciudadanía a "ponerse detrás" de Mariano Rajoy para impedir que se lleve a cabo y, una vez logrado este objetivo, pide al Ejecutivo central que haga una oferta a la ciudadanía catalana.

"Hay que evitar que hayan urnas, hacerlo con el menor daño posible para que no haya heridas irreparables. Con empatía y ofreciendo una alternativa", ha resumido Margallo.

El exministro ha especificado que el Gobierno central tiene que hacer una oferta a la sociedad y no las fuerzas independentistas, porque considera que "no se puede explicar cómo arreglar las grietas de un edificio a quien las provoca".

Margallo defiende también la reforma de la Constitución y en la oferta para Cataluña cree que el Ejecutivo Rajoy debe incluir una actualización del Senado, una nueva definición de las comunidades autónomas, modificar el sistema tributario, resolver el "problema de financiación de las comunidades autónomas", entro otras medidas.

CATALUÑA SIN ESTADO

Para Margallo, la independencia de Cataluña no supondría convertirse en un Estado fuera de la UE, sino que, directamente, no sería un Estado: "Uno no es un Estado porque lo diga Puigdemont. Te lo tienen que reconocer y no lo harán con un referéndum unilateral".

Cree que un posible "divorcio entre españoles" no tendría marcha atrás y seria, a su juicio, enormemente perjudicial para Cataluña y, desde el punto de vista sentimental, intolerable para los que no conciben una Cataluña sin España y una España sin Cataluña.